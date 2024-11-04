剁手指＋1！「旅遊星期二」搜尋暴增5倍 這2國最受歡迎

麥肯鍚調查，從2021年到2023年，「Travel Tuesday」的搜尋量激增。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕旅遊大勝購物！近6成美國人表示願意把錢花在旅行上，而不是購物，根據麥肯鍚調查，從2021年到2023年，「Travel Tuesday」（旅遊星期二）的搜尋興趣增加了 500% 以上，而搜尋量最高則是美國和加拿大。

CNBC報導，感恩節過後，渴望優惠的消費者，現除了「黑色星期五」、「網路星期一」後，現又多了1個撿便宜的網上購物日，那就是感恩節假期後的第1個星期二「旅遊星期二」。

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根據個人金融公司WalletHub的2024年冬季旅遊調查，58%的美國人表示他們更願意把錢花在旅行上，而不是購物。

另，Amex Trendex於2024 年對超過1.3萬名年收入至少5萬美元的成年人，進行了1項全球調查，結果顯示，大約3分之1的受訪者表示，他們計劃為重要的人或他們的孩子提供體驗。調查顯示，對於朋友來說，這一比例甚至更高，近70%的人表示，他們更願意贈送體驗或旅遊，而不是物質禮物。

根據美國運通 9 月發布的調查，最受歡迎的體驗是娛樂 （59%） 和旅遊（54%）。從調查來看，消費者更喜歡旅遊，而不是購物，為了搶食這塊商機，「旅遊星期二」也因應而生，業者紛紛祭出優惠活動。

麥肯錫發布的1份報告顯示，從2021年到2023年，「Travel Tuesday」的搜尋量增加了 500%以上，以美國和加拿大消費者的搜尋量最高，但澳洲、英國、荷蘭和西班牙的興趣也在上升。

Google趨勢支持了這一點，顯示「Travel Tuesday」的搜尋量從 2017 年 11 月開始，在疫情大流行期間下降，並在 2022 年和 2023 年急劇上升，主要在北美、西歐和澳洲。

根據麥肯錫題為「旅遊星期二是​​真實的-並且不斷增長」的報告顯示，美國遊客的酒店、航空公司和遊輪預訂​​量在去年的「旅遊星期二」（即 2023 年11月28日）激增。

報告稱，與前後兩週相比，當天的航空預訂量激增60% 以上，遊輪預訂量激增了50% 以上，而飯店預訂量也激增28%。

麥肯錫旅遊、物流和基礎設施業務合夥人瑞安·曼 （Ryan Mann） 表示：旅遊星期二的旅遊預訂量，超過了網路星期一的旅遊預訂量。

但曼恩警告說，「旅遊星期二」對旅遊業的影響，可能不會像「黑色星期五」對零售業的影響那樣。他說，在這兩個日期，消費者都在尋找最優惠的價格。但與消費者在黑色星期五進行的一些衝動購買不同，旅遊預訂可能需要更多的計劃。

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