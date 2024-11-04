晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

剁手指＋1！「旅遊星期二」搜尋暴增5倍 這2國最受歡迎

2024/11/04 15:02

麥肯鍚調查，從2021年到2023年，「Travel Tuesday」的搜尋量激增。（美聯社資料照）麥肯鍚調查，從2021年到2023年，「Travel Tuesday」的搜尋量激增。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕旅遊大勝購物！近6成美國人表示願意把錢花在旅行上，而不是購物，根據麥肯鍚調查，從2021年到2023年，「Travel Tuesday」（旅遊星期二）的搜尋興趣增加了 500% 以上，而搜尋量最高則是美國和加拿大。

CNBC報導，感恩節過後，渴望優惠的消費者，現除了「黑色星期五」、「網路星期一」後，現又多了1個撿便宜的網上購物日，那就是感恩節假期後的第1個星期二「旅遊星期二」。

根據個人金融公司WalletHub的2024年冬季旅遊調查，58%的美國人表示他們更願意把錢花在旅行上，而不是購物。

另，Amex Trendex於2024 年對超過1.3萬名年收入至少5萬美元的成年人，進行了1項全球調查，結果顯示，大約3分之1的受訪者表示，他們計劃為重要的人或他們的孩子提供體驗。調查顯示，對於朋友來說，這一比例甚至更高，近70%的人表示，他們更願意贈送體驗或旅遊，而不是物質禮物。

根據美國運通 9 月發布的調查，最受歡迎的體驗是娛樂 （59%） 和旅遊（54%）。從調查來看，消費者更喜歡旅遊，而不是購物，為了搶食這塊商機，「旅遊星期二」也因應而生，業者紛紛祭出優惠活動。

麥肯錫發布的1份報告顯示，從2021年到2023年，「Travel Tuesday」的搜尋量增加了 500%以上，以美國和加拿大消費者的搜尋量最高，但澳洲、英國、荷蘭和西班牙的興趣也在上升。

Google趨勢支持了這一點，顯示「Travel Tuesday」的搜尋量從 2017 年 11 月開始，在疫情大流行期間下降，並在 2022 年和 2023 年急劇上升，主要在北美、西歐和澳洲。

根據麥肯錫題為「旅遊星期二是​​真實的-並且不斷增長」的報告顯示，美國遊客的酒店、航空公司和遊輪預訂​​量在去年的「旅遊星期二」（即 2023 年11月28日）激增。

報告稱，與前後兩週相比，當天的航空預訂量激增60% 以上，遊輪預訂量激增了50% 以上，而飯店預訂量也激增28%。

麥肯錫旅遊、物流和基礎設施業務合夥人瑞安·曼 （Ryan Mann） 表示：旅遊星期二的旅遊預訂量，超過了網路星期一的旅遊預訂量。

但曼恩警告說，「旅遊星期二」對旅遊業的影響，可能不會像「黑色星期五」對零售業的影響那樣。他說，在這兩個日期，消費者都在尋找最優惠的價格。但與消費者在黑色星期五進行的一些衝動購買不同，旅遊預訂可能需要更多的計劃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財