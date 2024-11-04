晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中油新董座方振仁忐忑接棒：盼油氣價格反映、財務增資支持

2024/11/04 12:57

中油新董總上任，經濟部次長連錦漳（左）擔任監交人，新任董事長方振仁（右）。（記者林菁樺攝）中油新董總上任，經濟部次長連錦漳（左）擔任監交人，新任董事長方振仁（右）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油今（4）日上午舉行新任董事長方振仁、總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。方振仁表示，心情是感激與緊張忐忑不安，首要任務是已立下軍令狀的第三接收站拚明年底初期供應，他也盼上級機關在油氣價格應給予中油適度反映、財務面支持增資計畫。

中油新任董座方振仁、總經理張敏兩人均自中油基層做起，方在中油資歷40年、張敏也長達38年，兩人具有天然氣工程、油氣探採經驗；多位前經濟部、中油高層出席，前經濟部長陳瑞隆、前總經理潘文炎、陳綠蔚、劉晟熙等。

方振仁提到，在中油服務40年，董事長職位沒經歷過，一定是會緊張，但緊張過後，會跟中油人一起打拼，他特別提到，中油長期負擔油、氣充足供應，未來還有轉型任務。

他受訪指出，今年中油到10月為止，稅前虧損達到304億元，累虧預估約627億元，財務面仍非常嚴峻，國際機構對明年國際油價雖看跌，但國際情勢瞬息萬變，中油仍會爭取汽油、天然氣價格「要適當合理的反映」，在財務方面，盼政府也能以預算能撥補或增資等，他指出，今年中油已提出4年3500億元增資計畫。

方振仁也談到，中油在國內石化產業的供應鏈屬於上游，生產乙烯、丙烯、丁二烯產品，中油會確保量足、穩定供應，但價格部分持續與下游協商、談判中，但受到中國產能過剩影響。

至於中油立下的軍令狀在天然氣接收站，他說，首要是三接，整體計畫是2029年完成，但明年3月要能夠開始第一階段供氣給大潭電廠。此外，中油主導的洲際接收站（俗稱七接）預計年底辦理第二次環評審查小組審查，中油在高雄永安、台中接收站也要增建、擴建，整體天然氣建設在卸收、儲存完善，確保供氣不中斷。

連錦漳致詞時提到，由方振仁與張敏接下重任是「拄仔好」（剛剛好），給予中油三大任務減碳、AI運用與新能源轉型，他說，減碳任務很重要，「長官都不太滿意」，而AI部分盼能跟上長春、台塑，中油需要加把勁，而三接明年要先初期供應，還有地熱等新能源，都是中油新任董總的專長領域，盼仰賴兩人完成中油重要轉型。

中油表示，新任董事長、總經理上任後，將持續配合政府「二次能源轉型」任務，全力確保國內能源穩定供應，並積極開發多元綠能，強化國家能源自主，打造淨零永續的未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財