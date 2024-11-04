中油新董座方振仁忐忑接棒：盼油氣價格反映、財務增資支持

中油新董總上任，經濟部次長連錦漳（左）擔任監交人，新任董事長方振仁（右）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油今（4）日上午舉行新任董事長方振仁、總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。方振仁表示，心情是感激與緊張忐忑不安，首要任務是已立下軍令狀的第三接收站拚明年底初期供應，他也盼上級機關在油氣價格應給予中油適度反映、財務面支持增資計畫。

中油新任董座方振仁、總經理張敏兩人均自中油基層做起，方在中油資歷40年、張敏也長達38年，兩人具有天然氣工程、油氣探採經驗；多位前經濟部、中油高層出席，前經濟部長陳瑞隆、前總經理潘文炎、陳綠蔚、劉晟熙等。

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方振仁提到，在中油服務40年，董事長職位沒經歷過，一定是會緊張，但緊張過後，會跟中油人一起打拼，他特別提到，中油長期負擔油、氣充足供應，未來還有轉型任務。

他受訪指出，今年中油到10月為止，稅前虧損達到304億元，累虧預估約627億元，財務面仍非常嚴峻，國際機構對明年國際油價雖看跌，但國際情勢瞬息萬變，中油仍會爭取汽油、天然氣價格「要適當合理的反映」，在財務方面，盼政府也能以預算能撥補或增資等，他指出，今年中油已提出4年3500億元增資計畫。

方振仁也談到，中油在國內石化產業的供應鏈屬於上游，生產乙烯、丙烯、丁二烯產品，中油會確保量足、穩定供應，但價格部分持續與下游協商、談判中，但受到中國產能過剩影響。

至於中油立下的軍令狀在天然氣接收站，他說，首要是三接，整體計畫是2029年完成，但明年3月要能夠開始第一階段供氣給大潭電廠。此外，中油主導的洲際接收站（俗稱七接）預計年底辦理第二次環評審查小組審查，中油在高雄永安、台中接收站也要增建、擴建，整體天然氣建設在卸收、儲存完善，確保供氣不中斷。

連錦漳致詞時提到，由方振仁與張敏接下重任是「拄仔好」（剛剛好），給予中油三大任務減碳、AI運用與新能源轉型，他說，減碳任務很重要，「長官都不太滿意」，而AI部分盼能跟上長春、台塑，中油需要加把勁，而三接明年要先初期供應，還有地熱等新能源，都是中油新任董總的專長領域，盼仰賴兩人完成中油重要轉型。

中油表示，新任董事長、總經理上任後，將持續配合政府「二次能源轉型」任務，全力確保國內能源穩定供應，並積極開發多元綠能，強化國家能源自主，打造淨零永續的未來。

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