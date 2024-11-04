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澳洲礦業巨頭MinRes創辦人因捲入逃稅醜聞辭職

2024/11/04 12:27

MinRes創辦人兼董事總經理艾里森（Chris Ellison） 因捲入逃稅醜聞辭職。（圖擷取自Mineral Resources官網）MinRes創辦人兼董事總經理艾里森（Chris Ellison） 因捲入逃稅醜聞辭職。（圖擷取自Mineral Resources官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，澳洲礦業巨頭Mineral Resources （MinRes）公司創辦人兼董事總經理艾里森（Chris Ellison） 因捲入逃稅醜聞，將在未來12-18個月內辭職。消息一出，MinRes股價週一（4日）盤中一度重挫逾10%。

綜合媒體報導，MinRes董事會近日在內部調查發現，艾里森涉嫌經營離岸逃稅計劃，並利用公司資源謀取個人利益，損害公司股東價值和投資者利益。

艾里森週日（3日）發出聲明，承認自己犯了錯誤，並對發生的事件及自己對MinRes公司聲譽的影響深表歉意。

MinRes週一宣布，將對艾里森處以880萬澳元（約新台幣1.84億元）的經濟處罰，同時取消艾里森高達960萬澳元（約新台幣2.01億元）的薪酬和其他獎勵，以反映「公司治理和聲譽問題對公司的重要性」。

MinRes還表示，艾里森將在未來12-18個月內辭職，在這期間，艾里森將繼續擔任公司董事總經理，直至找到繼任者。

報導也指出，除了艾里森外，MinRes董事長麥克克萊門茨（James McClements）也將在明年辭職。

受到上述報導衝擊，MinRes 4日股價盤中一度重挫逾10%，最低觸及
36.51澳元，隨後跌幅收斂，截至台北時間4日12點左右，MinRes股價暫報37.2澳元，跌幅8.47%。

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