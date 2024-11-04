台美租稅協定談判在即 資誠：上路時間可能延後

台美租稅協定談判將登場，資誠認為，上路時間可能延後。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國財政部於10月29日宣布台美租稅協定即將展開首輪談判，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，台美雙方首輪談判預計在未來幾週內進行，隨著時程的推進，將可以得知此協定的更多面貌；但與此同時，台美租稅協定上路的時程可能推遲；相信台美租稅協定所提供的稅務優惠應與原先台美類租稅法案的內容大致雷同，但台商引頸期盼的盈餘匯回股利扣繳稅率從現存的30%降低至10%等措施，可能仍須耐心等待。

資誠會計師事務所今表示，許多台商更想知道的是，從去年就熱議不斷的台美「類」租稅協定（美國聯邦稅法第894A條之提案）原本預計可於近期上路，為何至今還沒通過？主要原因在於，包含台美類租稅協定在內的「美國家庭與勞工減稅法案 - H.R. 7024法案」，在參議院無法取得足夠的支持票數，未能立法通過。

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資誠表示，儘管美國民主黨和共和黨均對台美類租稅協定的內容表示支持，但因兩黨對「美國家庭與勞工減稅法案」中的其他稅務政策未能達成共識，導致共和黨掌控的眾議院所提出及通過的H.R. 7024法案在民主黨掌控的參議院僅能取得48票支持，低於立法通過所需的60票，立法過程無法往前推進。根據美國立法程序，若眾議院未再重新修訂法案內容並提出重新表決，則此法案實質上已處於作廢狀態。

資誠認為，根據美國財政部10月29日的新聞稿，美國目前似乎傾向以簽訂傳統租稅協定的方式進行，而非修正包含類租稅協定在內的法案後重新提案。依美國財政部新聞稿內容可推測，目前眾議院似乎沒有要再重新提美國聯邦稅法第894A條法案的打算。

蘇宥人表示，一般來說，簽定租稅協定是解決兩國雙重課稅問題的傳統方式，租稅協定的條款可以依兩國需求彈性調整，且包含如資訊交換、解決跨境稅務爭議程序等條文，但所需時間冗長，且美國若欲與台灣簽署傳統的租稅協定，在擬定過程中可預期會遇到國際政治因素的阻礙，在實務施行上也會具有一定的挑戰。

此外，原先的台美類租稅協定內容已獲得兩黨（兩院）支持，為何現在又要重啟新一輪談判，這次又要花多少時間來談協定之內容，或是可以全部套用原先的台美類租稅協定內容，租稅協定仍存在變數、有待觀察，美國此番做法之考量值得深思。

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