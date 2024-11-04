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攸泰揮軍美國商用船舶展 強化低軌衛星強固產品能量

2024/11/04 11:53

攸泰美洲事業部產品處協理陳偉政。（記者方韋傑攝）攸泰美洲事業部產品處協理陳偉政。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）旗下工業電腦廠攸泰（6928）本月12日至14日將揮軍美國紐奧良商用船舶國際展覽，美洲事業部產品處協理陳偉政今天表示，由於氣候變遷加劇讓海事領域充滿挑戰，極端熱帶暴風雨、颱風導致海象變幻莫測，各國政府、企業正在投資先進衛星監控與安全系統，強化避災行動方案以保護海上資產與人員安全。

攸泰觀察，本次參加的商用工作船舶展覽，堪稱是全球海事市場最重要的年度盛會，預計吸引來自世界各地超過1.5萬名的行業領袖與專業人士，共同探討海事產業的最新技術和創新趨勢。集團耕耘海事市場超過8年，與全球海洋電子產品最大品牌緊密合作，旗下產品至今有30%的市佔來自攸泰。

陳偉政說，除了海上安全備受國際重視，環境永續議題更是讓航運業如臨大敵，必須透過清潔能源、開發綠色船舶技術、追求最佳化航線，以減少碳排、符合國際法規，同時提升企業形象與品牌競爭力。相關現象都反映出了海事客戶對於即時資訊、數據分析的需求與日俱增，以便支持作出正確的營運決策。

有鑑於海事活動的全球化，對於推動海事衛星通訊市場成長的力道也頗為顯著。根據研調機構「全球市場洞察（GMI）」報告顯示，2022年海事衛星通訊市場規模為59億美元（約新台幣1873億元），預計2032年成長至124億美元（約新台幣3936億元），年均複合成長率逾8.5%。

攸泰目前持續鎖定船舶數位化轉型商機，聚焦商用船、娛樂船、防禦船的衛星通訊強固型產品需求，看好隨著低軌衛星技術逐年成熟之後，船舶對於中軌衛星（GEO）通訊容量的依賴會相對下降，公司現與相關衛星營運商皆有合作，可視衛星通訊最新發展狀況，客製化出最合適的解決方案。

陳偉政提到，隨著AI應用逐步擴大，船舶生態圈後續也將有所改變，若以現階段來看，人工智慧在海事領域中的應用較傾向人員、物品、狀況辨識等初階邊緣AI層面。不過，未來2年至3年會逐漸導入目前電動車正在使用的技術，包括AI自動導航、電池管理系統等，攸泰將不斷連結市場最新脈動，強化營收與獲利能力。

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