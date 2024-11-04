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中國經濟低迷 地方政府嚴格查稅填補財政缺口

2024/11/04 12:26

中國經濟持續低迷下，傳地方政府嚴格查稅填補財政缺口。（歐新社資料照）中國經濟持續低迷下，傳地方政府嚴格查稅填補財政缺口。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國因房地產業低迷，經濟復甦持續受到衝擊，近幾個月，中國當局要求富人和企業對於自身繳稅情況進行「自我審查」，以彌補任何缺失，地方政府也藉此補充被耗盡的國庫，但此舉可能會進一步削弱投資人對這個全球第2大經濟體的信心。

《金融時報》報導，北京預計將在本週公佈大規模財政刺激計劃的細節，預計該計劃的重點是恢復地方政府的財政狀況，其中許多地方政府正苦於向供應商和員工支付薪資。

經濟學家將希望寄託在這項財政計劃上，這是9月開始的刺激計劃下一階段，旨在幫助房地產危機引發的2年通貨緊縮壓力後，重振家庭和投資人的信心。由於Q3經濟成長未達到今年的5％官方目標，北京推出了這項措施。

1名駐中國的稅務合夥人表示，稅務相關的自我審查引起了北京、上海和深圳等大城市富人的不安甚至恐懼。當他們被要求自我審查時，有些人根本不知道該申報什麼，許多人以前也沒有意識到海外個人所得要在中國納稅。

根據《金融時報》看到的通知顯示，在自我審查中沒有發現任何問題的公司，被告知要提交加蓋印章的證明，並保留證據「以供檢查」。知情人士透露，當局還要求個人開始補繳稅款，包括個人海外投資收益的稅款，在部份情況下還引用了2019年以來很少用到的法律條款。

中央和地方政府積極推動增加收入，其中包括大幅增加對民企的罰款，在這之前長達3年的房地產成長放緩已經打擊了地方政府的財政，並削弱了家庭和投資人的信心。蘇州1家中型製造公司的高層表示，「地方政府顯然沒有錢」，現在政府經常對當地的公司處以巨額罰款。

法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）指出，中國的財政赤字已經達到臨界點，尋找替代收入來源變得更加緊迫，針對富人和一些公司徵稅對於大多數居民的直接經濟影響較小。

除了下令自我審查之外，地方政府還對企業處以罰款，以彌補土地收入的下降。根據中媒《第一財經》報導，去年16個省份當中，有7個省份罰款和沒收收入大幅成長，其中重慶和北京分別成長22.4％和21.9％。

據當地媒體報導，由於近幾個月的「異常」成長，許多地方政府已經停止公佈罰款收入。北京1名經濟學教授表示，這種地方政府對企業徵收額外罰款和稅收的事情每天都在發生，這損害了士氣。

吳卓殷提到，針對富人和民營企業的稅收行動「可能還不夠」，並補充，官員們可能最終會考慮與房地產有關的稅收，並擴大稅基。

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