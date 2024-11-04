台灣金聯董座換人 施俊吉：懷疑擋人財路 擔心土地遭賤賣

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遭影射介入台灣金聯董座人事 蘇治芬回應了

台灣金聯董事長施俊吉今召開記者會，質疑董座換人跟萬有紙廠土地利益有關。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，台灣金聯週三下午將召開董事會改選董事長，即將卸任的現任董事長施俊吉今天上午召開記者會表示，「我的任期還有2年，現在把我換下來，沒有告訴我原因，我合理懷疑是不是擋人財路」。他質疑，雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地招標，時任立委的蘇治芬選前召開協調會，加上地方勢力干擾，導致流標，「我不認識新董事長，是不是因為我不願意降標金，所以換一個董事長來賣」。

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施俊吉強調，他今年69歲，還不到70歲，「比我老的人很多」，而且他任期還有2年，卻被財政部次長阮清華通知離任，沒有告訴他原因，我只有一個請求：「我一世清白，不要羅織我的罪名。」

施俊吉表示，原萬有紙廠債權錯綜複雜，台灣金聯自2005年購入部分債權後，陸續購入其他債權，使擔保品得以共同拍賣，以此取得物權；後陸續整合購入夾雜於廠區內的他人土地，使產權完整。廠區荒廢10餘年早已成為地方毒瘤，為改善環境，台灣金聯花費鉅資運離債務人遺留的1.5萬噸塑料廢紙渣、拆除66棟頹敗的廠房及78公尺高的巨大煙囪，歷經18年鍥而不捨的努力使廠區重生，可再供開發利用。

他表示，該案於2023年10月17日第一次公開標售，公告底價33.8億元，估價由該公司及外部估價師分別辦理，剔除最高及最低估值，採中間2個估值平均，底價金額合理。但標售期間適逢大選，時任立委的蘇治芬（現任民進黨中常委）為選舉造勢集結民眾召開「協調會」，發表本案甲種工業區開發恐造成環境污染的言論，當眾要求該案於變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組產業界客戶具投標意願，但因選民不理性反應引起媒體報導，加上地方勢力不斷干擾，原擬投標的企業最終未投標。

施俊吉表示，台灣金聯於2024年7月12日調整標售策略，辦理第二次公開標售，改採工業、住宅區土地可合併或分別投標方式，提供更彈性的投標選擇；最終雖有1組投標人，但投標出價13.08億元，金額嚴重偏離市場行情（每坪僅2.88萬元），甚至低於本案成本而流標。

「我不認識新董事長，是不是因為我不願意降標金，所以換一個董事長來賣，這涉及33.8億元國家資產。」施俊吉表示，原萬有紙廠土地標售雖未順利脫標，仍將持續採多元管道持續向產業界行銷，但從環境清理期間迄今，地方勢力及不理性居民即不斷阻撓，使原擬進駐之業者心生疑慮與畏懼。他說，台灣金聯是國家的公司，資產處分獲利繳庫，絕不容許有心人士利用各種手段企圖壓低售價從中牟取私利。

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