台達電明年復育1萬株珊瑚 本月揮軍UNFCCC大會

台達電本月也將揮軍第29屆《聯合國氣候變遷綱要公約》締約方大會，為台灣帶回最新的國際氣候議題談判動態。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續推動集團ESG方針，透過參與聯合國《生物多樣性公約》第16屆締約方大會（CBD COP16） ，落實生物多樣性納入永續策略的具體作為，目標朝2025年前復育1萬株珊瑚邁進，本月也將揮軍第29屆《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）締約方大會，為台灣帶回最新的國際氣候議題談判動態。

台達電自2007年以來，每年積極、參與全球官方、民間社群，逐年更新減碳資訊，營運團隊今年初在哥倫比亞聯合國《生物多樣性公約》第16屆締約方大會當中，透過旗下基金會取得觀察員資格，主要聚集全球暖化之下的珊瑚復育、綠建築等議題，獲得數百位國際級氣候領袖關注。

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台達電品牌長、旗下基金會副董事長郭珊珊今天表示，集團不斷地為了全球暖化尋找科技解方，在促進、保護生物多樣性方面所做出的耕耘已逐漸取代成果。近年來，全球已累積有300家企業承諾採納「自然相關財務揭露建議（TNFD）」，加速揭露企業對生物多樣性的影響。

郭珊珊回憶，台達於2021年啟動、執行「自然相關財務揭露建議 」，2023年成為TNFD論壇會員，今年更進一步被列為全球首批「先行者企業」，目標成為科技業的指標，實踐永續承諾。此外，在珊瑚復育層面，台達電今年開始聘請台灣大學海洋研究所前所長戴昌鳳教授擔任總顧問，指導相關研究計畫，並於國際舞台發表成果。

戴昌鳳指出，台達電的研究成果已涵蓋各個面向，包含在實驗室繁養殖銳枝鹿角珊瑚（Pocillopora acuta）的耐熱珊瑚幼苗，進行野外復育；蒐集排放型珊瑚精卵進行人工授精、幼苗培育，以維持珊瑚基因多樣性；於基隆設立潮境珊瑚保種中心，目前已蒐集有20種珊瑚，3000株活體珊瑚苗，目標將保護至少30種國際自然保護聯盟 （IUCN）瀕危名單上受威脅、以及台灣特有的物種。

戴昌鳳提到，相當樂見企業攜手學術界，為保育珊瑚投入資源擴大合作。台達自2021啟動珊瑚復育計畫以來，成功透過自身技術開發微型電腦斷層掃描 （Micro CT）儀器，以及適合珊瑚礁生長的LED照明設備，協助國內外珊瑚礁研究學者與機構取得數據、研究與異地保育，建立台灣珊瑚基因庫並接軌國際基因資料庫。

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