VASP監管 彭金隆：專法明年送行政院、防詐績效納評分

金融科技協會今日主辦「FinTechOn 2024」金融科技趨勢論壇，以「迎向黎明：虛擬資產監管與反詐行動」為主題。圖右二為金管會主委彭金隆，右一為金融科技協會名譽理事長蔡玉玲。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣虛擬通貨產業法制框架持續推進，今日金管會主委彭金隆於「FinTechOn 2024」金融科技趨勢論壇致詞時指出，明年6月將把「虛擬資產管理專法」送進行政院、啟動立法程序，機構、行為監管將雙管齊下；業者也務必留意12月將施行的「登記制」，生效後、未登記卻營業的機構將面臨刑責。

今年金融科技趨勢論壇以「迎向黎明：虛擬資產監管與反詐行動」為主題，彭金隆也表示，詐騙已經成為國際重大問題，金管會已成立防詐小組，業者也應將防詐融入營運，設立內部專責單位與專責督導的高階主管，未來業者防詐績效也會納入金管會各項評比的重要項目。

請繼續往下閱讀...

金管會近年逐步推進虛擬通貨產業監管，彭金隆今日表示，台灣產業有技術能力、基礎建設完善，未來產業有一定發展潛力，金管會對業者監理也秉持安全、發展並進，推進各項監理措施，並將持續與虛擬通貨（VASP）公會合作，讓產業更加守法、標準化與健全發展，落實投資人權益與消費者保護。

彭金隆說明，台灣對虛擬資產管理採四部曲：１、始於「洗錢防制法」、要求業者落實法令遵循。２、成立VASP公會，輔導產業自律。３、立法強化VASP產業登記制，並納入「打詐專法」加強行為管理。４、「專法」明年6月送行政院，啟動立法程序。

彭金隆強調，台灣立法與國際相同、循序漸進推展，過往措施逐步發揮成效，引領產業、市場健全發展，證期局將持續落實含客戶資產分離管理、交易透明性、資安等措施，並持續與VASP公會合作，強化投資人保護。

針對防詐，彭金隆也強調，詐騙已經成為國際社會共通的重大社會安全問題，防詐應有更積極作為，未來將朝「專業化」、「常態化」、「持續化」、「組織化」進行，期許金融業、VASP業者研發防詐科技，並將防詐融入營運活動中，對可疑狀況有所警覺、並強化客戶教育宣導。

「防詐要成為業界DNA」，彭金隆也表示，VASP業者在防詐業務應有更完備的組織，包含儘快設立內部的防詐專責單位、專責高階主管督導，並集中資源強化防詐，主管機關也會與產業界共同努力，未來金融、VASP機構防詐績效將納入金管會各項評比的重要指標，期望能打造更安全、無詐騙的社會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法