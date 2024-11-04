晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

VASP監管 彭金隆：專法明年送行政院、防詐績效納評分

2024/11/04 10:51

金融科技協會今日主辦「FinTechOn 2024」金融科技趨勢論壇，以「迎向黎明：虛擬資產監管與反詐行動」為主題。圖右二為金管會主委彭金隆，右一為金融科技協會名譽理事長蔡玉玲。（記者歐宇祥攝）金融科技協會今日主辦「FinTechOn 2024」金融科技趨勢論壇，以「迎向黎明：虛擬資產監管與反詐行動」為主題。圖右二為金管會主委彭金隆，右一為金融科技協會名譽理事長蔡玉玲。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣虛擬通貨產業法制框架持續推進，今日金管會主委彭金隆於「FinTechOn 2024」金融科技趨勢論壇致詞時指出，明年6月將把「虛擬資產管理專法」送進行政院、啟動立法程序，機構、行為監管將雙管齊下；業者也務必留意12月將施行的「登記制」，生效後、未登記卻營業的機構將面臨刑責。

今年金融科技趨勢論壇以「迎向黎明：虛擬資產監管與反詐行動」為主題，彭金隆也表示，詐騙已經成為國際重大問題，金管會已成立防詐小組，業者也應將防詐融入營運，設立內部專責單位與專責督導的高階主管，未來業者防詐績效也會納入金管會各項評比的重要項目。

金管會近年逐步推進虛擬通貨產業監管，彭金隆今日表示，台灣產業有技術能力、基礎建設完善，未來產業有一定發展潛力，金管會對業者監理也秉持安全、發展並進，推進各項監理措施，並將持續與虛擬通貨（VASP）公會合作，讓產業更加守法、標準化與健全發展，落實投資人權益與消費者保護。

彭金隆說明，台灣對虛擬資產管理採四部曲：１、始於「洗錢防制法」、要求業者落實法令遵循。２、成立VASP公會，輔導產業自律。３、立法強化VASP產業登記制，並納入「打詐專法」加強行為管理。４、「專法」明年6月送行政院，啟動立法程序。

彭金隆強調，台灣立法與國際相同、循序漸進推展，過往措施逐步發揮成效，引領產業、市場健全發展，證期局將持續落實含客戶資產分離管理、交易透明性、資安等措施，並持續與VASP公會合作，強化投資人保護。

針對防詐，彭金隆也強調，詐騙已經成為國際社會共通的重大社會安全問題，防詐應有更積極作為，未來將朝「專業化」、「常態化」、「持續化」、「組織化」進行，期許金融業、VASP業者研發防詐科技，並將防詐融入營運活動中，對可疑狀況有所警覺、並強化客戶教育宣導。

「防詐要成為業界DNA」，彭金隆也表示，VASP業者在防詐業務應有更完備的組織，包含儘快設立內部的防詐專責單位、專責高階主管督導，並集中資源強化防詐，主管機關也會與產業界共同努力，未來金融、VASP機構防詐績效將納入金管會各項評比的重要指標，期望能打造更安全、無詐騙的社會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財