焦點股》世芯：聯發科入股加持！早盤直逼漲停

世芯股價今早出現強勁反彈。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財廠世芯-KY（3661）上週五召開法說會，雖然下修明年展望，預估明年營收持平至小增，低於原本年增20%的預期，但世芯持續發展2奈米、3奈米新案，近來股價跌深，加上台灣IC設計龍頭聯發科（2454）宣布參與世芯私募，雙方未來進一步合作引發市場聯想，世芯股價早盤帶量跳空開高，一度直逼漲停價。

截至9:08分左右，世芯股價大漲7.14%，暫報2175元，成交量逾1541張，早盤最高來到2210元，企圖挑戰季線反壓。

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聯發科旗下聯發資本以每股1627元，斥資7億3215萬元，取得450張（45萬股）世芯私募股，聯發科表示，擬以策略性投資人身分認購世芯私募普通股，並尋求長期財務回報。

世芯近兩年陸續以私募方式引進策略性投資人，去年6月緯創（3231）斥資約10億元取得69萬股世芯私募股，持股比0.94%，每股取得平均價格1448元，今年5月世芯大客戶美國亞馬遜（Amazon）亦參與世芯私募案，認購股數為22萬4537股，認購價格每股2382元。

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