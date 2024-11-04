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躲美國關稅 中國太陽能廠湧入印尼、寮國

2024/11/04 09:39

為規避美國關稅，中國太陽能公司湧入印尼、寮國設廠。（法新社資料照）為規避美國關稅，中國太陽能公司湧入印尼、寮國設廠。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國對越南和其他3個東南亞國家擴大貿易關稅，越南一些最大的中資太陽能廠正在減產並裁員，與此同時，大量新的中國太陽能廠正在湧入附近的印尼、寮國，逃過華府貿易保護的措施。

《路透》報導，中國太陽能企業一再縮減現有工廠產能，同時在其他國家建新廠，進而使公司能規避美國關稅，繼續主導全球市場。

隨著美國不斷祭出關稅，試圖抑制中企擴張，中企過去幾年以來，持續將太陽能產能轉移至印尼和寮國，過去從未傳出過中企轉移的規模，根據《路透》訪問來自5個國家的十幾名人士，包括中國工廠員工、非中國太陽能公司的官員和律師，中國的計劃產能足以供應去年在美安裝面板的一半左右。

美國前貿易官員、戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員芮恩希（William Alan Reinsch）表示，這是一場大型的「貓抓老鼠遊戲」，轉移並不是那麼困難，在這樣的情況下，美國通常會落後一步。

SPV Market Research數據顯示，中國約佔全球太陽能出貨量的80％，亞洲其他地區的出口中心則佔了其餘大部分，這與20年前的市場形成鮮明對比，當時美國主導全球太陽能產業。

根據聯邦數據，華府自2012年開始徵收關稅以來，美國太陽能產品的進口量增加了2倍，在去年達到創紀錄的150億美元（約新台幣4789.5億元）。雖然2023年已經幾乎沒有直接來自中國本土的產品，但約有80％來自越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨，這些都是中企的設廠地。

去年，華府對這4個東南亞國家加徵進口關稅，並在美國製造商提出投訴後，在10月擴大關稅。

過去18個月內，至少有4個中國或與中資有關的專案已在印尼和寮國開始營運，另外已宣佈2項專案。這些計劃的太陽能電池或太陽能板產能總計達22.9GW（百萬瓩），其中大部分產品將銷往美國，美國是僅次於中國的全球第2大太陽能市場，也是最賺錢的市場之一。PVinsights數據顯示，過去4年美國的價格平均比中國高出40％。

關稅是今年美國大選備受關注的議題，兩黨議員都表態支持對中國太陽能出口徵收更嚴格的關稅，以保護國內供應鏈。眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍眾議員勒納爾（John Moolenaar）表示，展望未來，美國民眾應該要求更嚴格執行關稅，特別是在中國利用第3國違反貿易法的情況下。

美國最新的關稅對越南太陽能產業造成最直接的影響，部份製造商的關稅總額已超過300％，而美國太陽能進口數據顯示，截至8月，越南出口量增加近74％，但分析師將成長歸咎於企業為趕在關稅生效前提前出口。

關稅衝擊下，大量中企湧入印尼、寮國，根據聯邦數據，截至8月，印尼對美國的太陽能出口幾乎翻了1倍，達到2.46億美元（約新台幣78.5億元）；去年前8個月，寮國並未出現向美國出口太陽能的紀錄，但今年截至8月，出口總價值約4800萬美元（約新台幣15.3億元）。

中企在美國建太陽能廠的數量也正激增，因為企業同時也尋求利用美國的激勵措施。根據《路透》分析，明年中企在美國本土將擁有至少20GW的太陽能板年產能，足以服務約一半的美國市場。

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