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3年來最便宜！專家揭「此因素」11月歐洲機票跌破1.85萬元

2024/11/04 09:28

歐洲機票創3年新低！專家表示，航空公司為填補空位，11月票價跌破1.85萬元（示意圖，歐新社）歐洲機票創3年新低！專家表示，航空公司為填補空位，11月票價跌破1.85萬元（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，在航空公司大幅增加疫後旅遊需求，如今在需求降溫，為了埔補座位殘酷的問題，11月飛往歐洲的機票，平均只有578美元（約新台幣1.84萬元），較去年便宜6.62%，根據Hopper 數據顯示，這是自2021年以來，11月最低優惠票價。

CNBC報導，3年來，美國和歐洲之間的航班​​從未如此便宜，當時許多國家剛剛取消了Covid-19時代的規定。

根據航班追蹤公司 Hopper 的數據，11月橫跨大西洋飛往歐洲的「超值」票價平均為578美元，低於去年同期的619美元（約新台幣1.98萬元）。

Hopper 數據顯示，這是自2021年以來本月的最低優惠票價，當時票價為479美元（約新台幣1.53萬元），而且大部分國際旅行因疫情而陷入低迷。

Cirium的數據顯示，第4季美國和歐洲之間的航空公司運力略低於去年，但高於2019年，幾乎是 2021 年同期的兩倍。

霍珀首席經濟學家海莉·伯格（Hayley Berg）表示，預計明年（飛往歐洲）的機票價格將會很低。

在歐洲旅行的經歷兩年大暴發後，許多乘客剛剛結束了前往西班牙和義大利等熱門目的地的長途旅行，這意味著淡季時填補座位的人數減少了。

旅行應用Going的創始人斯科特·凱斯（Scott Keyes）表示，航空公司傳統上會在淡季打折航班，但今年的價格甚至更便宜。

「這就是事實，」凱斯說，他們不得不打折，他們必須刺激需求。

Hopper表示，2025年1月的票價，將比11月的票價578美元更便宜，來到558美元（約新台幣1.78萬），但高於2022年1月的488美元（約新台幣1.56萬元）。

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