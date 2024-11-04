日本逾900萬套「廉價空屋」恐變錢坑！專家警告買家存「2風險」

日本逾900萬套「廉價空屋」吸引海外買家，專家警告存「2風險」（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球大部分地區面臨房屋短缺，買房感覺像是一項不可能的任務，但日本卻被供過於求所困擾，根據政府數據，截至2023年，日本有超過900萬套「akiya」（空屋），其中一些房產的售價不到1萬美元，吸引海外買家關注，不過，專家警告，這類廢棄空屋存在位置不佳、翻修成本高，若不了解當地文化，就貿然投資，會是一個錢坑，不適合機構投資者或尋求快速或大量回報的投資者。

CNBC報導，這些房屋通常被廢棄並空置數十年，分佈在農村地區和大城市，為具有創意的買家提供了獨特的機會，但這些空屋也存在一些風險。

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報導指出，日本廢棄房屋數量的增加很大程度上是由於人口危機，因為截至2023年，日本 的 生育率降至每名女性生育 1.2 個孩子的歷史新低。

第一太平戴維斯日本研究和諮詢主管Tetsuya Kaneko表示，日本空屋根源於日本戰後經濟繁榮，導致住房建設激增，且隨著日本經濟放緩，這個問題在20世紀90年代變得更加明顯，並且隨著人口結構的持續變化而變得更加惡化。

城市移民是日本廢棄房屋的另一個重要因素，他補充說，隨著年輕一代遷移到城市工作，就算從去世的父母那裡繼承了房子，繼承人很多時候也不願意親自使用或出售該房產，導致市場上出現更多廢棄房屋。

值得注意的是，超過30年的房屋“通常被認為是舊的”，Kaneko 說，當地人往往擔心安全問題、高昂的裝修成本和腐爛等問題。

日本房地產部落格Cheap Houses Japan的創辦人Michael表示，許多日本人將這些廢棄的空屋視為貶值物品，帶來的麻煩大於其價值，主要是位置不理想，或是裝修成本預計會超過房產的價值。

然而這些廉價的空屋正在吸引海外買家關注，Kaneko表示，外國人對日本房地產興趣的上升部分是由於疫情、遠距工作趨勢和生活方式偏好的轉變所致。

他說，從年輕投資者到尋求隱居的退休人員，越來越多的人正在尋找第2套住房、度假房產或翻新項目。

以32歲的安東·沃曼為例，當他發現日本低價出售房屋時，他決定為自己購買1套。6年後，沃曼擁有7間，並在日本擔任全職內容創作者和房地產投資者。

他已經完成了3處房產的翻修工作，目前正在完成其他4處房產的翻修工作。如今，他購買和裝修總共花費約11萬美元的房產，每月可帶來 1.1萬美元的短期租金收入。

如今，他的房產每年成功地帶來了6位數的收入，不過，沃曼說，如果他沒有投入時間和精力，來正確熟悉日本文化、語言和人民，這一切就不會發生。

沃曼說，你需要在日本創建一個良好的社區和良好的社交網絡才能取得成功。你不能在不了解文化、不了解日本運作方式的情況下來到這裡，然後就往上面扔錢，因為這會是一個錢坑。

Kaneko亦指出，對於某些群體來說，這類廢棄空屋可能是1項不錯的投資，特別是業餘愛好者、DIY 裝修者或那些尋求安靜鄉村度假勝地的人。

然而，由於裝修成本高且某些地區的轉售潛力有限，它們對於機構投資者或尋求快速或大量回報的投資者來說可能並不理想。

Kaneko補充說，重要的是，投資者要考量成本可能會很高，特別是如果房屋需要進行重大結構工程，並考慮語言障礙和需要與當地政府溝通，購房過程可能會很複雜。

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