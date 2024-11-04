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台積電不爽季辛格取消英特爾6折優惠？科技專家許美華：太有想像力

2024/11/04 07:07

外傳台積電過去向英特爾提供晶圓代工6折優惠，專家認為機會不大。（路透資料照）外傳台積電過去向英特爾提供晶圓代工6折優惠，專家認為機會不大。（路透資料照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有外媒指稱，台積電過去向英特爾（Intel）提供晶圓代工6折優惠，但3年前季辛格（Pat Gelsinger）接任英特爾執行長後履次在公開場合「說錯話」，惹惱台積電，被取消6折代工「甜甜價」。對此，科技專家許美華傻眼表示，「台積電又不是百貨公司，沒有6折這種東西。」

《路透》上週二（10/29）引述不具名人士的消息報導稱，英特爾與台積電原本關係良好，過去英特爾自行設計卻無法生產的晶片會交給台積電代工，台積電還會給6折優惠。不過自季辛格上任後疏於維護與台積電的關係，開始大力發展晶圓代工業務，並多次向美國政府喊話不能依賴台灣的半導體製造。

2021年5月一場演說，季辛格提到台海緊張相關話題時，脫口「你不會想把所有雞蛋全放在台灣晶圓廠這個籃子裡」；同年12月，季辛格又在某場科技會議上直言「台灣不是個穩定的地方」。《路透》表示，台積電雖然在公開場合對季辛格的言論輕描淡寫，創辦人張忠謀也僅說季辛格「有點無禮」，但消息人士透露，台積電私下取消了給英特爾代工生產晶圓的大幅折扣。

這件事隨即引發外界討論，不過許美華今天（3日）在臉書發文吐槽，「那個說Intel因為CEO嘴秋，被台積電取消6折優惠的報導，也太有想像力了吧！台積電不是百貨公司，沒有週年慶，對大客戶議價是有的，但是台積電沒有6折這種東西。本來不想回應這個……因為太多人傳那個報導給我了，還是講一下好了台積電給大客戶、或是有戰略價值客戶議價優惠，是有的，6%就很多了，怎麼可能打6折？」

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