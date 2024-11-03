中國股市不能碰！ 5千家上市公司獲利連3季下跌

中國上市公司第3季獲利連3季下跌，阻礙了經濟復甦，並為股市上漲帶來阻力。 （路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，由於中國經濟成長放緩削弱了需求，中國上市公司第3季獲利連3季下跌，這阻礙了經濟復甦，並為股市上漲帶來阻力。

中國招商證券指出，中國3大交易所5千家上市公司第3季的總利潤年跌3.7%，大於第2季的跌幅1.5%，與第1季的跌幅4%相當。

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中國5千家上市公司令人失望的第3季財報，加劇了中國經濟放緩的複雜性，因為北京當局正在努力因應過去幾年消費支出疲軟和房價持續低迷的問題。中國第3季GDP（國內生產總值）成長率放緩至4.6%，為1年多來最慢增速，增加了中國無法實現5%年度成長目標的風險。且中國通縮週期仍在持續，9 月生產者物價指數（PPI）連續第24個月下跌。

招商證券分析師張夏表示：「國內需求不足導致價格下跌，並拖累了生產，（上市公司）營收的復甦如此疲弱，獲利面臨壓力，儘管上市公司採取了削減成本的措施，但這對於提高獲利收效甚微。」

中國5千家上市公司第3季報，可能會給自9月底北京當局推出一系列刺激措施以來，狂熱押注中國股市反彈的投資人潑一盆冷水。全球投資銀行表示，在過去1個月左右，中國主要指數漲幅已超過20%，人民幣計價股票的市值已迅速逼近歷史平均水準，與其他新興市場相比並不具備優勢。

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