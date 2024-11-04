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憂川普勝選＋經濟前景不明 中國人瘋買黃金

2024/11/04 07:09

國內外政經前景不明，讓中國投資人搶購保值性高的黃金。（彭博）國內外政經前景不明，讓中國投資人搶購保值性高的黃金。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，儘管金價已漲至紀錄高點，但中國經濟前景與美國總統大選的不確定性，引發尋求「可靠保值資產」的中國消費者與散戶投資人搶購黃金。

幾週前，在廣州一家民營企業擔任行政主管的何溫娣，透過網路銀行購買20萬人民幣（90萬台幣）黃金，該網銀提供隨時變現的選擇。

她說，「如果川普勝選，中國出口與人民幣匯率的不確定性必然飆升；雖然美國已開始降息，但美國的通膨也充滿不確定性，此外，中國財政刺激政策的成效難定，這也影響到我對人民幣匯率穩定性的預期」。

她結論說，「總而言之，對於像我這樣的普通中國投資人而言，黃金是目前為止最可靠的保值資產」。

現貨黃金上週五在前一天每英兩上漲至2790.15美元（8.91萬台幣）的高點紀錄後，回落至2746.3美元（8.77萬台幣）。

報導說，美國將於5日舉行總統投票，兩天後，美國聯準會將召開政策會議，預料其利率決定將影響金價。中國建設銀行分析師報告說，「市場仍對地緣政治緊張感到憂心，加上美國總統大選結果的不確定性，支撐了黃金價格，強化了現貨黃金的反彈」。

中國銀行研究院院長陳衛東也表示，美國目前對近100個國家實施經濟制裁，而且制裁升溫，促使各國增加黃金與其他貨幣的持有部位。

廣州東山百貨大樓金店的金條零售價格從10月10日的每公克590元人民幣（約2646台幣）上漲至10月30日的640元人民幣（約2870台幣）。一名銷售人員說，「自從金價每克漲破500元起（約2242台幣），顧客開始排隊買黃金，櫃台每天擠滿了人」。

她說，「幾天前，一名老顧客提前解約定存，以120多萬人民幣（538萬台幣）買了2000公克金條」。他補充，重量超過200公克的金條已經銷售一空，「獲利了結的投資客正等著隨時逢低買進」。

中國黃金協會數據顯示，今年前3季，中國消費者購買了400公噸的黃金首飾，年減27.53%，但買了282.724公噸金條與金幣，年增27.14%。今年前3季，上海黃金交易所交易量年增47.49%，今年以來，黃金ETF持有量大漲近50%。

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