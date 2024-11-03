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向台索780億金援未遂斷交 宏國慘收北京芭樂票、FDI雪崩逾8成

2024/11/03 20:20

宏都拉斯FDI暴跌。（示意圖，法新社）宏都拉斯FDI暴跌。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年3月與台灣斷交時，時任外長吳釗燮曾提及，宏國向我國要求24.5億美元（約台幣784億）天價金援遭拒。洪國隨後立即與中國建交，原本以為中國不僅會進口白蝦、還帶來投資，結果雙雙落空。根據宏國私人企業協會（COHEP）近日披露的數據顯示，今年第二季FDI（外商直接投資）金額較上一季雪崩81%，相當驚人。

綜合宏媒報導，宏國私人企業協會主管Alejandro Kaffati表示，截至2024年第二季，我們僅獲得7790萬美元（約台幣25億）的外商投資，比第一季減少81.5%。

他解釋，外國投資下降的原因是商業、建築、電力、天然氣和水、製造業、運輸和倉儲等關鍵產業的參與度下降，並感嘆外商直接投資的減少對於私營部門來說相當驚人，「這讓我們明白，到2024 年上半年為止，我們還沒有能力保留或吸引新投資」。

除了FDI暴跌外，蝦農也很慘。宏媒10月31日披露，南部小型養蝦場正處於崩潰的邊緣，並緊急請求政府提供支持，以應對可能倒閉的危機。

小型養蝦場協會主席Wilmer Cruz在受訪時表達他們面臨的情況的嚴重性，他說，我們的蝦農正在經歷時期，主因是這2年愈演愈烈的市場危機，如今這個問題比去年更加嚴重。

他說，「現在養殖場有蝦，但沒有人買我們的產品，買家正在趁機砍價，「開價甚至不足以覆蓋我們 75 %的生產成本」，尤其是喬盧特卡省及瓦萊省的小型蝦農，由於無法進入國際市場而遭受重大損失。宏國蝦農原本期盼在中國找到新市場，迄今並沒有實現。

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