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台積夜鷹部隊、Apple「白領豁免」制度 企業致勝關鍵

2024/11/04 07:12

韓媒表示，在分秒必爭的半導體產業，台灣等競爭對手都用跑的，只有韓國用爬的，韓國可能會在贏者通吃的半導體市場成為落後者。（示意圖，彭博）韓媒表示，在分秒必爭的半導體產業，台灣等競爭對手都用跑的，只有韓國用爬的，韓國可能會在贏者通吃的半導體市場成為落後者。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體產業競爭激烈，台積電的研發全年無休，還打出夜鷹部隊，維持研發24小時不打烊。韓媒感嘆，在分秒必爭的半導體產業，台灣等競爭對手都用跑的，只有韓國用爬的，韓國可能會在贏者通吃的半導體市場成為落後者。

《HankYung》報導，去年三星電子和SK海力士投入研發的金額，分別為28.3527兆韓元（約台幣6521億）和4.1884兆韓元（約台幣963億），投入研發的人力卻面臨困難。反觀全球晶圓代工霸主台積電的研發中心每週7天、每天24小時運作。在AI半導體領域佔據主導地位的輝達，也沒有限制清晨工作或每週工作7天。

台積電研發中心燈火通明拚技術領先。（資料照，記者洪友芳攝）台積電研發中心燈火通明拚技術領先。（資料照，記者洪友芳攝）

報導稱，台灣被認為是「半導體強國」之一，擁有全球最大的晶圓代工廠台積電和IC設計企業聯發科。而且台灣實施每週工作40小時，如果勞資雙方同意，可以將每日工作時間從8小時延長至12小時。這就是為什麼台積電的研發團隊每週7天、每天24小時運作。全年無休的研發所帶來的時間累積，也是台積電創辦人張忠謀所說的成功秘訣。

美國科技公司也是如此，報導提及，Apple公司每隔一年輪換 iPhone 開發團隊，在前一年半的時間裡，產品處於全面開發階段，他們工作緊繃，然後有六個月的空閒時間來測試原型。這是因為美國實行「白領豁免」制度，對年薪10萬7432美元（約台幣343萬）或以上的高收入者，不適用每週40小時工作制。日本也實行每週 40 小時的工作時間，但對年薪在 1075 萬日圓（約台幣225萬）或以上的高收入專業人士的工作時間沒有規定。

至於南韓則《半導體特別法》刪除「白領豁免」規定，外界越來越擔心韓國可能會在席捲全球的「半導體戰爭」中落後。這是因為2018年推出的每週52小時工作制，適用於所有產業和所有辦公室工作，三星電子和SK海力士的研究人員也受到這項規定的約束。

南韓半導體業內人士認為，為了迎戰AI和半導體等高科技行業的競爭對手，首先要鬆綁南韓工時制度。（示意圖，法新社）南韓半導體業內人士認為，為了迎戰AI和半導體等高科技行業的競爭對手，首先要鬆綁南韓工時制度。（示意圖，法新社）

一位南韓業內人士表示，即使產品開發進度如火如荼，研發大樓的停車場也常常在深夜或週末空無一人，「我們的競爭對手都在跑步，只有韓國用爬的」。

報導直言，由於半導體市場正轉向贏者通吃的態勢，能否率先推出新技術，即使是1天，都可以決定第1名第2名的勝負名單。一位工程師呼籲，韓國工程師需要一個針對研發優化的工作環境，因為投入研發的每一分每一秒都可以積累起來，並與競爭對手產生決定性的差異。

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