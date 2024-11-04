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美國冬令時間到 美股11/4起延遲1小時開盤

2024/11/04 07:24

美國今（3日）起開始進入冬令時間， 美股交易時間將延遲1小時。（示意圖，法新社）美國今（3日）起開始進入冬令時間， 美股交易時間將延遲1小時。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國3日起開始進入冬令時間， 美股交易時間也將隨之調整。4日起美股開盤時間將延後1小時，交易時間改為台北時間晚上10點30分至次日凌晨5點。

綜合媒體報導，美股開盤時間分成「夏令時間」與「冬令時間」，會出現「夏令」與「冬令」是因為日照時間的關係。由於夏天天亮的較早、日照時間長，部分歐美國家會在夏令時節，實行夏令時間制度，統一將時間往前調整1個小時，讓人們早點起床上班、早點下班，充分利用夏天日照時間，節省照明電力。待到冬令時節，再將時間恢復成原本的走時，即將時間往後調整1個小時。

夏令、冬令時間的切換時間點，並非依照氣候或者時令變化來調整，而是由「人為規範」，通常每年4月至10月會被歸類為夏令時間，而11月至3月則歸類為冬令時間，而確切時切換間點，將依各國規定而有所不同。以美國來看，美國將每年3月的第2個星期日、11月的第1個星期日訂為夏令時間與冬令時間的切點。

美國今（11月3日）開始實施冬令時間，美股交易時間也將隨之調整，即明（4日）起美股交易時間將延後1小時，改為台北時間晚上10時30分至次日凌晨5時，美股投資人要特別注意。

報導也指出，除了美股交易時間延後外，美國經濟數據的公佈時間也將延後1小時公布。

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