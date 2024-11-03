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超級電腦Taipei-1所需綠電足 經濟部：輝達未提100億綠電需求

2024/11/03 15:51

經濟部表示，求證輝達並無提出100億度綠電才投資的條件。圖為輝達伺服器。（記者廖家寧攝）經濟部表示，求證輝達並無提出100億度綠電才投資的條件。圖為輝達伺服器。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕外傳輝達（NVIDIA）要採購100億度綠電，經濟部今表示，經濟部主動與輝達聯繫求證，輝達表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫，而輝達在高雄建置的AI超級電腦Taipei-1，需要100%綠電運轉，所需電量供給無虞。

經濟部表示，一向與各大國際企業維持穩定良好聯繫，並協助其在地投資。輝達在台灣的投資均按照計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已經在高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

民眾黨籍立委張啟楷上週在立法院會上宣稱，輝達要求100億度綠電才會投資台灣。對此，經濟部長郭智輝答詢，如果輝達有需求，經濟部與相關單位會通力合作，但經了解，輝達並沒有提出。

經濟部補充，經濟部近年來積極布建綠電建設，逐年盤點綠電供需，2026年總計太陽光電、離岸風電的裝置容量分別可達 21GW（約 250 億度）與 5.6 GW（約 190 億度），再加上水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給量可達550 億度。

經濟部表示，不知立委訊息出處，但經濟部在產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求，也感謝國會關切，凸顯出產業對綠電的硬需求日漸明朗。

經濟部也表示，未來除推動太陽光電與離岸風電，並加速發展地熱、氫能等其他多元綠電外，將持續盤點各綠電用戶使用綠電時程規劃，確保每年均可滿足綠電需求，同時已有機制媒合需要綠電企業及供給方能夠自由交易，也要讓中小企業在內的各類型企業，均能購買取得綠電。

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