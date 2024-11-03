中國人工作時間日均3.5小時 6歲以上、失業者納入統計被罵翻

中國國家統計局近日公布統計顯示，中國居民每日工作平均時間僅3小時28分鐘，引起議論。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家統計局近日公布統計顯示，中國居民每日工作平均時間為3小時28分鐘，引起議論。這項統計首次增加6-14歲的民眾，失業及老年人口也全納入統計，遭中國網友群嘲，應該將尚未出生及往生者也納入統計；有人更直指，這項數據等於曝光失業者眾多，找不到工作的人都被平均了。

中國國家統計局公布第三次全國時間利用調查公報，這次調查範圍第一次擴大到31個省（區、市）及新疆生產建設兵團，調查對象首度增加6-14歲民眾。

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中國經濟下行，青年失業率居高不下。（美聯社）

數據顯示，依照1週7天計算的居民每日活動中，有酬勞動參與領域部分，居民每日平均時間為3小時28分鐘，參與勞動者每日平均時間為6小時23分鐘，勞動參與率為54.4%。這數據表明有一半的人沒有參與勞動，也就是沒工作。

有關睡眠時間部分，中國居民每日平均時間和勞動參與者每日平均時間均為9小時46分鐘，活動參與率為100%，每日上網平均時間為5小時37分鐘。

這項統計數據曝光後，遭中國網友罵翻，有人批評這項調查與現實差太大，直言「你怎麼不把死了及還沒出生的也算進去？」、「你說的是人話嗎，中國是全世界第一清閒啊」；也有網友說，這證明失業的人太多了，嘲諷中國統計局「變相發布失業率」、「高失業率另一種表述」。

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