昔日AI妖股快夭折！美超微吐光今年漲幅、市值蒸發1.7兆

美超微近日股價雪崩。圖為美超微創辦人梁見後。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昔日被喻為「AI 妖股」的全球伺服器大廠美超微，近日因安永會計師事務所辭職，股價狂瀉。外媒統計，自美超微3月納入標普500指數以來，迄今市值已經蒸發550億美元（約台幣1.76兆），更慘的是，美超微止迄今尚未出現止跌訊號。

CNBC報導，美超微在不到兩年的時間內失去了第二位審計師後，上週五（1日）投資人持續拋售，當日股價續挫11%，收在26.05美元，短短一週跌幅高達45%，已經吐光 2024 年的所有漲幅。

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報導指出，美超微自3月以來的驚人暴跌已導致其市值蒸發約 550 億美元，並使該公司面臨從那斯達克下市的風險。

回顧美超微的災難可以追溯今年到8月底遭到放空機構登堡研究（Hindenburg Research）狙擊，質疑該公司涉及會計操縱，未適當揭露關聯方交易、規避制裁向俄羅斯銷售商品等不當行為，導致美超微宣布延後提交2024會計年度10-K年報，造成美超微股價8月28日應聲重挫超過19%。

今年9月美國司法部啟動調查，要釐清前員工Bob Luong對美超微提出的會計不實指控。Bob Luong指控美超微在2020至2022會計年度期間，將一些未完成銷售，列入確認收入，或是把未完成商品出貨給客戶，並開票結算。

今年10月30日則遭到四大會計師事務所的安永切割，安永在辭職信中表示「不願與管理階層編製的財務報表扯上關係」、「無法信任公司管理層及審計委員會的陳述」，這一聲明壓垮美超微股價，當日狂瀉32%，如今還面臨下市危機。

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