Costco這1物夯爆 價差最高達17萬

Costco所販售的助聽器價格很實惠。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期黃金飆漲，美式大賣場Costco販售的金條只要一上架就被搶購一空，成為Costco的「搖錢樹」，另為一種商品也深受特殊族群喜愛，那就是助聽器。外媒指出，Costco所販售的助聽器每副起價為1500美元（約台幣4.8萬），比診所每副要價3500至7000美元（約台幣11.2萬至22.4萬）優惠，價差達台幣6.4萬至17.6萬。

《華爾街日報》報導，Costco賣的助聽器以實惠的價格、慷慨的退貨政策和良好的客戶服務，透過口耳相傳成功吸引許多鐵份，使Costco成為美國退伍軍人健康管理局背後最大的助聽器銷售商。

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報導指出，Costco自1989 年以來一直販售助聽器，近年來，由於非處方助聽器和蘋果AirPods Pro 2（可以變成助聽器）出現，大批Costco鐵粉不再去診所或醫院看診，而是跑到Costco買助聽器。

20多年前艾利斯（Cathy Ellis）首次嘗試使用助聽器，她從一位聽力專家那裡得到一副要價 6000美元的助聽器，維護既困難又昂貴，最終停止使用。大約4年前，在叔叔的推薦下，她決定去Costco買助聽器，總共花了3000 美元，還可以與她的iPhone連線。

如今，Costco 在美國615家門市中的586家以及其他12個國家設有聽力中心。Costco 助聽器業務主管笛克拉（Paul DiCola）表示，大量採購有助於降低價格，讓顧客不會感到購買助聽器的壓力。

Costco 目前提供三大助聽器品牌，每副起售價為1500美元。Costco 會員享有三年保固，最多可在180 天內更換助聽器或退回助聽器，並獲得全額退款，比診所的助聽器每副3500 至 7000 美元優惠。

Costco 的聽力專家將在顧客購物時免費清潔和維修助聽器，笛克拉說，使用我們的輔助服務（包括助聽器中心）的會員，續訂率更高，購物更頻繁，每次來店花費更多。

Costco 並未透露助聽器業務的收入，僅稱每家商店的助聽器平均銷量是其競爭對手的5倍。

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