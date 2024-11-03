她「69萬薪水」未入帳9年後才發現 網羨慕：富婆體驗生活

中國一名女子近日查看銀行帳戶時，才發覺自己9年前任職的公司沒發薪資。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上班族最期待的，無非是領薪水的那一刻，不過中國一名女子卻把這件事給忘了，過去曾在電信公司擔任客服人員的她，近日查看銀行帳戶時，才發覺自己9年前任職的公司沒發薪資，金額是15萬6000元人民幣（約新台幣69萬元）。

綜合中國媒體報導，中國貴陽這名湯姓女子，2012年在中國電信號碼百事通應徵一份電話客服的工作，入職3年多後於2015年離職。沒想到，她近日才發現，自己當初在職期間的薪資沒有發放，累計金額高達15萬6千元人民幣，湯女表示，由於當時身上還有多餘的錢，加上銀行也沒有入帳通知，所以沒有仔細去過問公司，未料時隔9年查看帳戶明細時，她才驚覺當初在職期間公司只發過少數幾次薪水。

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事後，湯女來到當初在職公司，工作人員說公司早在2018年已獨立出來，多年來公司和人員都經歷了非常大的變動，因此目前無法查到她的相關資訊，需要提供相關的證明才能進一步調查。湯女表示，將去當地社會保障局查詢再做打算，必要時也會向相關部門反映維護自己權益。

對此，不少網友覺得驚奇，紛紛表示「晚發一小時我就發現了」、「沒錢人每個月都得看薪水到帳了沒」、「錢多到忘記，留下羡慕的眼淚」、「富婆體驗生活來了」、「別說15萬，少發15塊，我都得去旁敲側擊問問什麼情況」。

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