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法國神秘客狂押12億賭川普贏！驚人回報金額曝

2024/11/04 07:27

一名法國人在加密貨幣預測市場平台下注3800萬美元（約新台幣12.1億）押共和黨總統候選人川普勝選。（資料照，美聯社）一名法國人在加密貨幣預測市場平台下注3800萬美元（約新台幣12.1億）押共和黨總統候選人川普勝選。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選將在5日登場，加密貨幣預測市場平台Polymarket數據顯示，一名法國人利用4個帳號下注3800萬美元（約新台幣12.1億）押共和黨總統候選人川普勝選。若川普真的勝選再度入主白宮，這名神祕人物預料將獲得超過8000萬美元（約新台幣25.5億元）的回報。

綜合《華爾街日報》、《Cointelegraph》等報導，加密貨幣賭盤Polymarket上個月傳出有4個帳戶，重金押注川普贏得2024年大選。外媒當時指出，這4個帳戶分別是Fredi9999、Theo4、PrincessCaro以及Michie，都為同一人所有，且並非美國人，這名神祕客Théo（化名）自稱是法國人，先前住在美國，當過銀行交易員。

Théo的這4個帳號之中，約700萬美元（約新台幣2.2億元）的股票賭川普贏得普選，約2700萬美元（約新台幣8.6億元）押川普奪下大多數選舉人票，押340萬美元（約新台幣1.08億元）賭民主黨總統候選人賀錦麗輸掉普選，再把80萬美元（約新台幣2551萬元）拿來賭賀錦麗輸掉總統大位。

這位神秘人士近日接受《華爾街日報》專訪。他自稱Théo，他認為美國民調低估川普支持率才決定下注。他否認自己的行為是在為川普造勢，他也聲稱自己沒有政治立場。他不想透露姓名，聲稱家人與好友都不知道他擁有的財富規模，也不想讓他們知道下注一事。

若Théo對川普大獲全勝的預期成真，他可能獲得超過8千萬美元（約新台幣25.5億元）的報酬，是他投資額的兩倍多。如果賀錦麗獲勝，Théo對可能會失去大部分或全部。他表示對川普獲勝充滿信心，估計川普贏得選舉的機會在80%到90%之間，但他也擔心選戰最後一刻發生突發事件，導致選情出現影響。

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