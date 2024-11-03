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單親媽打工養大4子！長子逆襲成CEO讓她提前退休

2024/11/03 15:29

美國芝加哥一名單親媽媽獨自扶養4個孩子長大，長子成了1家公司的CEO，讓媽媽提前退休。（示意圖，法新社）美國芝加哥一名單親媽媽獨自扶養4個孩子長大，長子成了1家公司的CEO，讓媽媽提前退休。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國芝加哥一名單親媽媽獨自扶養4個孩子長大，儘管自己罹患關節炎，仍堅持身兼多職盡全力給孩子最好的生活，如今長子成了公司的CEO，他不忘媽媽的養育之恩，花了50萬美元（約新台幣1595萬元）讓媽媽退休之餘，也幫媽媽蓋了新房，給她信用卡、豪車，盡情享受不用工作的生活。

根據英國媒體《每日鏡報》報導，庫普伍德（Dion Coopwood）的母親是一位單親媽媽，長年獨自撫養四個孩子。為了維持生計，她不僅在福特的裝配線上工作，還兼職賣帽子賺取佣金。儘管生活艱難，但從未動搖，甚至在罹患關節炎的情況下堅持工作，這也讓庫普伍德有了奮發向上的動力。

庫普伍德回憶：「我看著媽媽如何在我小時候艱苦度日，她總是設法讓我們有飯吃，並在耶誕節為我們實現願望。」母親無私的愛深深影響了他，成為他奮鬥的動力。庫普伍德憑藉全額獎學金，進入南伊利諾大學。雖然他曾是一名充滿潛力的籃球員，最後選擇了銷售業，並在壽險、手機及太陽能等多個行業獲得成功。

隨著事業蒸蒸日上，庫普伍德創立了M2Phenom公司，擔任CEO，累積了相當可觀的財富。他致力幫助數以千計人改善信用，積累了可觀的財富。2022年時，他正式讓母親退休，並將她從芝加哥接到自己位於喬治亞州亞特蘭大的新家，特別在後院為母親建造了一座價值約15萬美元（約新台幣478萬元）的小屋。此外，他還為母親提供了一張無限卡及一輛保時捷，讓她隨時享受生活。

不僅如此，庫普伍德還經常帶著母親和家人一起度假，他們已經去過牙買加、杜拜和墨西哥等地，並即將展開馬爾地夫之旅。

對於這一切，庫普伍德的母親十分感恩，她說：「我對現在擁有的一切滿懷感激。感謝上帝讓他願意照顧我，也感謝他讓我見證他的成功。」而庫普伍德認為，現在的自己有責任回報母親，「她當年選擇不放棄，現在我也會竭盡所能回報她。」

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