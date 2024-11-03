中國17歲「數學天才」姜萍全是造假！阿里巴巴證實競賽作弊

中國阿里巴巴全球數學競賽預賽第12名姜萍，證實是由老師協助作弊。（圖擷自微博）

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被央視吹捧的17歲數學天才！如今被揭露作弊 校方竟這樣回應

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國企業阿里巴巴6月公布全球數學競賽預賽名次，來自江蘇省漣水中專（類似台灣高職）服裝設計的17歲女孩姜萍橫空出世，一舉拿下第12名，連北京大學、清華大學、加州大學柏克萊分校的高材生也望塵莫及，沒想到今天（3日）揭露決賽成績時，連帶宣布姜萍是由帶她的老師協助作弊，在中國引起軒然大波。

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阿里巴巴指出，漣水中專教師王閏秋及其指導的學生姜萍搭檔入圍決賽，引起社會關注，經過決賽閱卷後2人並未獲得獎項。另外，王閏秋在預賽時對姜萍提供幫助，違反了「禁止與他人討論」的規則。

阿里巴巴表示，舉辦全球數學競賽的目的，是為了幫數學愛好者提供交流平台，但由於制度不夠完善、管理不夠嚴謹造成了上述問題，組委會將認真聽取各界的批評和建議。

在消息傳出後，隨即引來大量中國網友討論，有人直指這件事當初就疑點頗多，有不少人出來「打假」姜萍，但同時也有人出面力挺，一時之間鬧得不可開交，如今終於水落石出了。

中國網友透露，這可能是中國歷來最大型的「打臉」現場，畢竟《央視》可是為了姜萍做過專題採訪的，沒想到官媒的可信度一夕破功，有部分微博相關文章對此已展開留言管制，似乎是擔憂輿論走向失控。

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