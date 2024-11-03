台灣資安大聯盟拜會童振源 深化台星資安合作

台灣資安大聯盟日前組成參訪團前往新加坡，進行資安技術交流，並拜會台灣駐新加坡大使童振源。（台灣資安大聯盟提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣資安大聯盟日前組成參訪團前往新加坡，進行資安技術交流，並拜會台灣駐新加坡大使童振源。該聯盟表示，將與新加坡合作夥伴攜手推動資安技術的全球化發展，共同打造完善的國際資安生態系統，期望在東南亞市場創造更多合作機會，加速全球布局。

童振源表示，新加坡和台灣在資安領域各有優勢，台灣擁有堅強的資安技術研發能力和人才庫，而新加坡則具備國際化的商業網絡和連結東協市場的樞紐地位。雙方合作將能創造綜效，互補不足，共同開發符合國際市場需求的資安解決方案，並攜手進軍東協及全球市場。

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童振源說，新加坡代表處將持續扮演橋樑角色，積極協助台灣資安產業與新加坡建立更緊密的合作關係，促進雙方產業的共同發展與繁榮，並為全球資安做出貢獻。

台灣資安大聯盟發言人洪伯岳表示，台灣資安企業希望結合自身技術創新與新加坡的國際市場視野， 共同打造全球資安解決方案，應對不斷增長的網絡威脅。

台灣技術創新與新加坡全球視野強強聯手，參訪團成員包括中華資安國際（CHT Security）、杜浦數位安全（TeamT5）、美商安瑞科技（Array Networks）、微智安聯（Shield eXtreme）、關楗（KeyXentic）、盧氪賽忒（Leukocyte-Lab）、凱特納科技（CyCatena）與如梭世代（ZUSO Generation）等台灣知名資安企業，涵蓋網路攻防、數據洩漏防護等領域。

參訪期間，台灣資安大聯盟與當地政府、投資機構、公協會與企業及加速器進行深入交流，探討雙方在資安領域的合作機會，並探索未來市場布局的可能性。這些討論為雙方合作開啟了更多潛在機會，促進彼此了解。

台灣資安大聯盟指出，特別感謝駐新加坡代表處大力支持促成關鍵交流，童代表設宴款待並邀請多家新加坡企業高層參與，推動深度合作，成為此次訪問成功的重要因素。

台灣與新加坡在資安領域已具深厚合作基礎，洪伯岳表示，此次交流讓聯盟更深入了解新加坡的資安需求，雙方一致認為台灣是新加坡的長期合作夥伴，這種信任將推動雙邊技術與市場上的深度合作。他強調，聯盟將與新加坡合作夥伴攜手推動資安技術的全球化發展，共同打造完善的國際資安生態系統，期望在東南亞市場創造更多合作機會，加速全球布局。

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