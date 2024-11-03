台灣進口俄羅斯石腦油 創歷史新高

彭博報導，台灣石化工業10月份進口創紀錄數量的俄羅斯石腦油。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導指出，台灣石化工業10月份進口創紀錄數量的俄羅斯石腦油。

石腦油是石油產品之一，又叫化工輕油，是以原油或其他原料加工生產的用於化工原料的 輕質油，主要用作重整和化工原料。

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能源分析公司Kpler的數據顯示，上個月台灣每天進口近11.4萬桶俄羅斯石腦油，佔該月原料進口總量的66%。此次漲幅創歷史新高，鞏固俄羅斯作為台灣最大供應商的地位，此前這一地位由阿拉伯聯合大公國佔據。

Kpler首席原油分析師Viktor Katona表示，10月產量激增的主要原因是諾瓦泰克（Novatek PJSC）的Ust-Luga煉油廠最近啟動第三個凝析油分離器。Kpler的數據顯示，今年到目前為止，台灣是諾瓦泰克每月從波羅的海港口出口石腦油的78%的目的地。

在西方國家及其盟友因烏克蘭入侵，而從2023年初開始禁止進口之後，俄羅斯燃料生產商一直擴大在亞洲和拉丁美洲的業務。

早前台灣媒體報導，根據經濟部能源署統計，今年1到5月間，俄羅斯為台灣進口液化天然氣的來源國家之一，且購買量增加，從1月的6萬4131公噸，增至5月的6萬8632公噸。

除了天然氣，其他能源項目也同樣向俄羅斯採買，依照環境權保障基金會的調查報告，自2022年2月俄羅斯總統普廷全面入侵烏克蘭開始，至2024年5月底，台灣是俄羅斯煤的全球第5大買家，購買量占俄羅斯煤出口總量的5％。

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