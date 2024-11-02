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華府對英特爾憂心加劇 美媒：已商討額外協助計畫

2024/11/02 21:25

美國媒體披露，華府對英特爾的憂心加劇，已悄悄討論是否需進一步協助英特爾。（法新社）美國媒體披露，華府對英特爾的憂心加劇，已悄悄討論是否需進一步協助英特爾。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國新聞網站Semafor報導，華府對英特爾前景的疑慮加劇，已悄悄討論是否應在晶片法的政府補助外，提供進一步協助。消息人士透露，其中一個選項是由政府鼓勵，民間部門主導的英特爾晶片設計業務，與對手超微或邁威爾（Marvell）合併。

知情者說，負責晶片法實施，以重振美國晶片製造實力的美國商務部高階官員，以及國會議員，包括該法主要支持者參議員華納（Mark Warner），已討論是否英特爾需要更多協助。

報導指出，這些會談純粹是預防性的，顯示英特爾被認為戰略重要性大到不允許其陷入嚴重困境。美國正尋求建立半導體領域的國家對，以確保自身的供應鏈，以及制衡中國；全球晶片的生產線已移往中國。

英特爾發言人聲明指出，「英特爾是唯一一家設計與製造先進晶片的美國公司，在促進美國發展具全球競爭力的半導體生態系上，扮演關鍵角色」。

消息人士說，美國政府不太可能對英特爾採取2008金融海嘯時的紓困方式，當時政府直接入股車企與銀行，因為基於英特爾銷售持續下滑，決策者憂心虧損。一個可能的選項是鼓勵英特爾的晶片設計業務與超微或邁威爾合併。

報導說，英特爾是晶片法的最大受益者。英特爾將獲得85億美元政府補助，以及110億美元低利貸款。如果英特爾需要進一步協助，這些資金將不會是新措施的一部分。不過英特爾迄今還未收到晶片法提供的任何補助。

華爾街日報也指出，從國家安全角度來看，美國需要保持半導體製造的專長，如果英特爾倒下，將對美國努力支撐半導體生態系，並從東亞奪回市占率的行動造成沈重打擊。

該報導補充，儘管英特爾問題重重，但重要到不能倒，沃爾夫研究（Wolfe Research）分析師卡索（Chris Caso）指出，「鑑於美國對國內半導體生產的敏感性，我們認為美國政府不會任由英特爾的問題發展到無法收拾的地步」；在相當長的一段時間內，美國政府可能是英特爾最大的靠山。

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