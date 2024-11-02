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成立55年沒見過台積電這樣的對手！三星高喊要賭上生死

2024/11/02 21:15

三星電子正逐步縮減晶圓代工業務，將資源集中在AI記憶體晶片。（示意圖，美聯社）三星電子正逐步縮減晶圓代工業務，將資源集中在AI記憶體晶片。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於3奈米及2奈米良率遲遲難以突破瓶頸，南韓三星電子正逐步縮減一度野心勃勃的晶圓代工業務，將資源集中在AI記憶體晶片-HBM（高頻寬記憶體），還暗示可能與台積電合作生產新一代HBM。三星電子副會長韓宗熙則在公司成立55年週年的慶祝活動上呼籲，全體高管及員工要賭上生死，加強關鍵技術領先地位。

綜合韓媒報導，三星電子11月1日上午在京畿水原數位城舉行創社55週年慶祝活動，晶片業務負責人Jun Young-hyun等主要管理層和400多名員工都參加此次活動，三星會長李在鎔並未出席。

三星電子副會長韓宗熙表示，主導未來10年的模式是AI，AI將經過泡沫和不確定性時期，走向現在無法想像的AI大眾化時代。他說，讓我們積極爭取世界上尚不存在的技術，改變生活的技術，為客戶提供更好的體驗和更便捷的生活，使其成為未來差異化競爭力的來源。

他強調，確保技術和品質是競爭力的基礎，是引領模式轉換的唯一方法，全體員工都要賭上生死，進一步加強我們的本質-技術領導力，確保競爭力。他直言，如果沒有變化，就無法創造任何革新和增長，讓我們創建一個強大的組織，透過變革和創新引領未來。

對於最近外界議論紛紛的「三星危機」，韓宗熙強調，需要將這一挑戰視為重生的機會，成為更強大的三星，「作為管理團隊，我們會認真反思是否因過去的成績而沾沾自喜，失去了競爭優勢和緊迫感」。

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