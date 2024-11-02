川普警告Stellantis：膽敢將就業移至墨西哥 就徵100％關稅

川普表示，如果斯泰蘭蒂斯（Stellantis）試圖將就業工作從美國轉移到墨西哥，他當選總統後，將對這家汽車製造商徵收100%的關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕共和黨總統候選人川普週五（1日）表示，如果汽車大廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）試圖將就業工作從美國轉移到墨西哥，他當選總統後，將對這家汽車製造商徵收100%的關稅。

川普在搖擺州之一密西根州的造勢活動上，另一位演講者稱斯特蘭蒂斯公司正將旗下克萊斯勒製造的汽車運往墨西哥。

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川普在關鍵選區戰場密西根州的一次集會上發表講話，他說：「告訴斯特蘭蒂斯，如果他們計劃搬遷，我們將對他們的每輛車徵收100% 的關稅……，但他們不會搬遷。」

斯泰蘭蒂斯是一家由義大利-美國公司飛雅特克萊斯勒汽車與法國公司寶獅雪鐵龍集團合併而成的大型汽車集團，總部位於荷蘭的汽車巨頭斯泰蘭蒂斯擁有吉普、道奇、飛雅特、克萊斯勒和標緻等家喻戶曉的品牌。

根據Cox Automotive，在美國所有品牌中，斯泰蘭蒂斯的經銷商庫存量最高，代表消費者對該產品的需求較少。

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