英特爾納入道瓊指數25年慘遭除名 輝達1原因取而代之

輝達取代英特爾納入道瓊工業指數。輝達執行長黃仁勳（左），英特爾執行長季辛格（右）。（資料照，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普道瓊工業指數公司1日宣布，輝達將取代英特爾納入道瓊工業指數中的成分股，這標誌著科技巨頭之間的重組，英特爾黯然退出已經佔據25年的位置。外媒直指，道瓊工業指數旨在預測美國經濟最相關的情況，半導體就是關鍵之一，而輝達目前在該領域的相關性，遠比英特爾高出幾個量級。

《商業內幕》記者科斯格羅夫 （Emma Cosgrove） 解釋，根據道瓊工業指數公司的聲明，該指數旨在預測美國經濟最相關的情況，而半導體是其中的重要組成部分。這些公司應該是各自行業內最相關的領導者，這表明輝達目前在該領域的相關性，比英特爾高出幾個量級。

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他指出，英特爾已經讓大型科技浪潮從他們身邊溜走，被道瓊指數除名就是結果。英特爾現在的問題是「能否重新獲得影響力？」，以及「能否重新加入其他主要晶片廠商的行列，成為運算未來的一部分？」

他還斷言，整個AI生態系統將受到這項消息的激勵，即使輝達市值已經很高，且正在挑戰蘋果成為全球市值最高公司。不過，外界對AI浪潮能否對輝達以外的公司帶來獲利及長期前景，仍深感擔憂。

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