台積電「贏者通吃」鞏固3項「第一名」長期贏家

台積電在市場佔額、產量和產品性能方面鞏固「第一名」的地位。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電得益AI熱潮，市值突破1兆美元，透過主導大型科技公司的人工智慧晶片訂單來擴大影響力。特別是，台積電在市場佔額、產量和產品性能方面鞏固「第一名」的地位。業界預計，AI晶片將繼續在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，台積電將成為市場的長期贏家。

韓國朝鮮日報報導，業界人士周五（1日）表示，台積電正透過獨家生產輝達最新的AI晶片來擴大規模。台積電實現這一成長很大程度上得益於「AI市場」的擴大。隨著對快速處理大規模數據的人工智慧晶片的需求增加，能夠快速客製化生產。

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台積電擁有堅實的半導體後端製程和設計生態系統以及高良率。特別是透過準時的產品交付和客製化生產，建立了牢固的客戶信任度，並正席捲亞馬遜網路服務（AWS）、Google、Meta和微軟等人工智慧市場大公司的訂單。

基於高產量和訂單表現，「贏者通吃」的結構正在形成。分析發現，台積電亞利桑那工廠的良率比台灣工廠高出4個百分點。產量透過數位展示工廠的製造能力，在贏得客戶方面發揮著重要作用。

市場研究公司Trend Force數據顯示，今年第2季台積電在全球晶圓代工市場佔62.3%的份額，超過三星電子（11.5%）50多個百分點。

台積電今年第3季銷售額達7597億新台幣，較去年同期成長39%。這一數字大大超出了市場預期，是有史以來按季度銷售額計算的最高數字。公司並計劃進一步擴大產能，解決積壓訂單。

台積電的表現與三星電子和英特爾近期代工業務低迷的情況形成鮮明對比。三星正在減少投資並推遲其晶圓代工廠的營運，工廠仍在虧損。由於3奈米以下製程的良率較低，三星很難贏得客戶。英特爾也在苦苦掙扎於成本問題，已決定裁員、提高成本效率。

全球投資銀行摩根士丹利在最近的一份報告中表示，台積電管理層預計未來5年公司年均增長率將達到15-20%，並且在半導體供應鏈中增長，將成為AI產業的長期贏家。

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