英特爾AI賽道落敗 晶片銷售黯然失色

在英特爾執行長季辛格帶領下，英特爾錯失AI熱潮。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕英特爾第3季財報優於預期，掩蓋了這家陷入困境的晶片巨擘一個痛點：其新一代AI加速器Gaudi沒有達到今年5億美元的銷售目標。反觀，競爭對手超微與輝達卻賺進數十億美元。

英特爾執行長季辛格指出，儘管Gaudi 3的基準測試令人印象深刻，英特爾近期也與IBM合作，將Gaudi 3應用於IBM的雲端服務上，「但Gaudi整體的採用速度較我們預期慢，採用率受到從Gaudi 2至Gaudi 3的產品轉型以及軟體易用性等問題影響；結果是，我們無法達到為Gaudi設定的2024營收5億美元的目標」。

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與此同時，英特爾對手超微預計其AI GPU今年營收將達30億美元，而儘管輝達沒有具體說明其AI GPU的營收數據，但市場預料將遠超過800億美元至900億美元。

路透報導，Gaudi令人失望的表現，凸顯英特爾面臨的持續困境。儘管第3季財報亮麗，使英特爾1日股價暴漲近8%，但隨著英特爾錯失AI狂潮並掙扎著轉虧為盈，今年以來其股價仍跌逾50%。

報導說，在2022年底由輝達GPU驅動的GhatGPT推出後，季辛格希望英特爾的AI晶片能贏得新業務。當時其團隊預測，最多銷售5億美元，但當時季辛格認為該數據還不夠高。

一名消息人士說，季辛格認為在輝達的銷售預期高出許多之際，英特爾必須將銷售預測上升到至少10億美元。該公司確實這麼做了，2023年7月季辛格宣稱，Gaudi將推動10億美元以上的「機會管線」。兩名消息來源說，當時英特爾根本沒有獲得台積電足夠的供應。

美國銀行分析師艾利亞（Vivek Arya）曾詢問季辛格，如果沒有擁有具競爭力的AI產品，英特爾的業務將看起來如何，他認為，根本問題是「現在英特爾的AI策略究竟是什麼」？

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