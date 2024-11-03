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美超微最壞結局恐還沒了 郭明錤：恐停牌或下市

2024/11/03 07:29

審計公司安永因對美超微董事會的誠信缺乏信心而宣佈辭職，美超微股價至本週結束時累計下跌了44.9%。圖為美超微創辦人梁見後。（彭博）審計公司安永因對美超微董事會的誠信缺乏信心而宣佈辭職，美超微股價至本週結束時累計下跌了44.9%。圖為美超微創辦人梁見後。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧服務器製造商美超微今年股價表現大起大落，從年初的妖股寵兒變成市場棄兒，也成爲標普500指數今年的最大輸家。

日前審計公司安永因對美超微董事會的誠信缺乏信心而宣佈辭職，美超微在週三（30日）遭遇重創，股價暴跌近33%，至本週結束時累計下跌了44.9%。

根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，美超微電腦達成一項協議，將其截至6月的財年審計財報提交截止日期從10月31日延長至12月31日。此外，其9月季度的資產負債表和收益報表的提交截止日期，也從11月29日推遲至12月31日。

天風國際分析師分析師郭明錤認為，從過去經驗看，審計師/會計師辭職是很嚴重的事，美超微往最壞結局發展的機會越來越高，也就是停牌或下市。

財信傳媒集團董事長謝金河表示，最令投資人膽顫心驚的就是公司做假帳，美超微一直沒有採取有力的止血行動，「看起來利空尚未出盡」。

美超微自1月19日以來不斷攀升，3月18日開盤前加入標普500，當時股價創下歷史新高，累計漲幅達到驚人的295%。

然而，自以100.07美元的價格加入標普500以來，該股的走勢一直在下滑，尤其是從7月中旬起跌勢愈加明顯。市場對美超微會計問題的擔憂逐漸升溫，包括做空機構的報告，以及在審計師退出司法部調查，這些因素最終引發了週三33%的暴跌，股價跌至9個月來的低點。

截至週五收盤時，美超微股價爲26.05美元，自加入標普500以來已下跌了75.6%，是指數中表現最差的股票。

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