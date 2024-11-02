反對開發矽砂科技園區 通霄福源里民讓業者吃閉門羹

說明會原定今天上午10點辦理，但地方以業者申請使用活動中心不符流程為由，拒絕開門，讓業者無法入內舉辦說明會。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕傳產金晶關係企業，計畫投資13億元在苗栗通霄鎮福源里開發矽砂科技園區，今（2）日上午在福源里活動中心舉辦說明會，但地方質疑會影響健康、破壞環境，拉白布條抗議，並讓業者吃了閉門羹，說明會未能辦理。業者表示會再尋求機會與地方溝通，地方則強調會抗議到底。縣府表示，業者尚未送件申請開發，昨說明會由業者自行召開，若未來業者送件，縣府也會依法審查。

說明會原定今天上午10點辦理，但會議開始前，當地福源里長邱永妹與數十名鄉親便在會場外掛起「誓死捍衛福源寶地」、「誓死反對矽砂危害」的白布條，且以業者申請使用活動中心不符流程為由，拒絕開門，讓業者無法入內舉辦說明會。縣議員翁杰、陳品安及鎮民代表繆宗翰、吳嘉星、翁英雄，與通霄鎮福龍、內湖、烏眉、楓樹等里長也到場聲援，共同表達反對意見。

請繼續往下閱讀...

縣議員翁杰、陳品安及鎮民代表繆宗翰、吳嘉星、翁英雄，與通霄鎮福龍、內湖、烏眉、楓樹等里長也到場聲援。（記者彭健禮攝）

地方強調，居民表達歡迎企業來投資，可增加就業機會，但反對有汙染企業來建廠生產。他們認為，處理矽砂會產生致癌的二氧化矽，而二氧化矽粉塵會形成矽肺病；且矽砂洗滌廢水是毒藥，會滲透土壤破壞好山好水；且一旦開發，運輸大卡車出入頻繁，也造成交通安全疑慮。

地方另列舉金晶銅鑼廠於2020年8月曾違反水污染防治法被罰1萬4000元；同年4月，第二廠也有違反水污染防治法挨罰2萬1000元紀錄，表達對廠方處理環保的不信任態度。

金晶事業集團執行長羅文龍說明，開發計畫預計投資13億元，在福源里14公頃土地，籌建AI自動化工廠，之後將位在苗栗縣內三間矽砂工廠遷入，以處理再國外就已洗過的進口乾淨矽砂作為產品原材料，製程並沒有汙水排放，空氣排放的粉塵也將符合國際空汙排放標準，不會有環境汙染疑慮。

羅文龍強調，很遺憾因為居民所獲得的資訊不對等，遭當地居民誤解而反對，無法順利舉辦說明會論述，會將居民訴求帶回討論，再尋求溝通機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法