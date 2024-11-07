LTN經濟通》俄封鎖領空 意外讓中國民航賺到

近期有多家歐洲航空公司暫停往中國的直飛航班。（示意圖，美聯社資料照）

外國人入境中國人數銳減

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕航空業數據顯示，由於中國旅遊需求疲軟、成本上升以及繞開俄羅斯領空延長了飛行時間等原因，近期有多家歐洲航空公司暫停往中國的直飛航班。

就目前來看有至少5間宣布停飛中國，漢莎航空、北歐航空、波蘭航空、英國航空和維珍航空等歐洲航空。

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根據中國國家移民管理局7月公布數據顯示，今（2024）年上半年入境中國的外國人約1463.5萬人次，雖年增152.7%，但相比2019年全年的9767.5萬人次的一半仍有很大的落差。

至於為何？外媒點出3個原因，分別是中國旅行需求疲軟、成本上升，以及外國航空公司需要避開俄羅斯領空，導致飛行時間變得更長。

數據顯示，今（2024）年上半年入境中國的外國人約1463.5萬人次，但相比2019年仍有很大的落差。（示意圖，彭博資料照）

歐美航空須繞道俄領空 中國佔優勢

自2022年俄烏發生衝突，中國的航空公司能繼續飛越俄羅斯領空，前往歐洲或北美，但歐洲、美國或其他國家的航空公司已被俄羅斯、本國政府禁止進入其領空，或者出於安全考量，選擇不飛越俄羅斯領空。

以航班追蹤網站Flightradar24數據為例，英國航空每週4天北京-倫敦航班，比中國南方航空去年推出的同1航線的每日航班，耗時多約2.5小時。

這也因此擴大中國的航空公司成本優勢，使中國航空公司正在國際航線上獲得更多的市佔。數據提供商OAG高級分析師格蘭特（John Grant）稱，中國的航空公司成本比國際競爭對手低30%左右。

根據航班管家統計，今年上半年中國航空公司飛到歐洲的國際航班量市佔達72.2%，外籍航空只佔27.8%。而在疫情前，中國航空佔52.7%，外籍航空佔47.3%。

自2022年俄烏發生衝突，中國的航空公司能繼續飛越俄羅斯領空，前往歐洲或北美。（彭博資料照）

中國民航國際市佔率提升

這樣來看，因為歐洲航空的停飛，中國本土航空應該是增加了載客量，就連成本與時間上也較歐洲航空節省，但對中國來說，真的是好事嗎？

競爭對手主動退出，中國本土航空公司吃下這塊大餅，以後沒人會來搶生意，但是歐洲航空公司停飛中國航線，卻也給中國航空公司也埋下隱憂。

2024年以來，中國本土航空公司都不斷加碼國際市場，由於中美航線受政策限制大，而東南亞航線競爭極為激烈，歐洲航線就成了中國籍航空加碼重點，這時就會出現與其他行業一樣的劇本，「低價競爭」。

2024年1至8月，中國民航國際航線客運量4227.5萬人次，年增175％，遠超過國內航線客運量14％的增速。但要注意的是，同期中國民航國際航線客運量，只恢復到2019年同期的84.7％。

荷蘭航空董事長兼執行長林特爾（Marjan Rintel）表示，無法飛越俄羅斯領空，造成歐洲航司在中歐航線競爭上處於巨大的劣勢。（示意圖，法新資料照）

奧地利開第一槍 禁東方航空增航班

今年7月，東方航空試圖開航上海—維也納航線，結果遭到奧地利方面拒絕，理由是「俄羅斯目前對空域的限制，以及東航相對於本土行空奧地利航空的競爭優勢，如果批准，有悖於整體經濟利益。」

奧地利先開出第1槍，未來不排除會有更多歐洲國家效仿呼籲歐盟採取措施，對抗中國航空公司的「不公平」競爭。

她說：「歐洲至少可以嘗試通過定價或以其他方式來防止這種不公平的競爭情況。」如果歐盟真的開徵，就像歐盟對中國的電動車加稅、美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）喊話對中國商品開徵巨額關稅那樣，或者像美國採取對等原則，要求中國航空公司的飛機也必須繞飛俄羅斯領空，恐對中國航空公司造成一定衝擊。

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