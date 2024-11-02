三星貢獻國家50％經濟成長 南韓護國神山正在動搖

三星電子今年將貢獻韓國經濟成長的一半左右，但是，三星集團當前面對半導體產業瓶頸與銷售衰退，未來公司的問題若無法順利解決，也將衝擊韓國整體經濟表現。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博經濟研究公司表示，三星電子今年將貢獻韓國經濟成長的一半左右，也是有史以來最大的貢獻，足見三星在韓國經濟中的重要性。但是，三星集團當前面對半導體產業瓶頸與銷售衰退，未來公司的問題若無法順利解決，也將衝擊韓國整體經濟表現。

三星是韓國最大的公司，約佔製造業產值的8%，佔主要股指總市值的17%。 經濟學家Hyosung Kwon在一份基於韓國經濟報告的分析中表示，根據韓國子公司產生的毛利，三星可能對今年經濟預估成長2.2%的成長貢獻1.1個百分點。

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該報告強調三星努力從輝達和其他推動人工智慧開發的電腦處理器開發商獲得高頻寬記憶體訂單的重要性。這也凸顯在全球記憶體晶片需求增加後，三星對亞洲第四大經濟體的影響力集中化。

全球最大的記憶體晶片生產商今年已從半導體低迷中反彈，2023年國內生產總值（GDP）增速將下降1.2個百分點。 GDP成長可能放緩，今年的成長率從先前預測的2.4%增至2.2%。

Hyosung Kwon表示，三星在韓國無與倫比的地位意味著它的麻煩不僅僅是公司問題，它對國內生產總值、消費、財政健康和就業產生重大影響。

三星在晶片製程良率出現問題，在代工市場的市佔率不僅無法追上台積電，還在持續下滑，每年造成數十億美元的虧損。目前，消費電子和手機業務仍是三星銷售的主要來源，但半導體業務卻是其最大的利潤來源。

自7月9日以來，三星股價已從高點下殺32%，市值損失1200億美元，這一趨勢可能會持續擴大。

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