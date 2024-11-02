中國金飾需求暴跌23％ 掀倒店潮

受到金價飆高及消費力疲弱雙重影響，中國金飾店爆發倒閉潮。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據世界黃金協會統計，截至10月，今年以來金價已39次創新高，金飾交易卻熄火，中國更為明顯。受到金價飆高及經濟疲弱雙重影響，今年以來中國金飾需求年減23%，並掀起金飾店倒閉潮，光是港商周大福半年就關掉180家中國門市，平均1天關1家，預計這波倒店潮還未結束。

綜合中媒報導，世界黃金協會發布的第三季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2024年第三季全球黃金需求總量為1313噸，年增5%；因第三季金價連創新高，以美元計價的黃金需求總額首度突破1000億美元，年增35%，刷新紀錄。

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其中，西方投資需求強勢回歸，推動第三季全球黃金ETF需求轉正至95噸，成為成長的主要推手；場外投資規模年增率翻倍，達到約137噸；金飾需求年減12%至459噸，總價值上升13%，達360億美元；金條和金幣需求則下滑9%至269噸。

高盛在10月底的最新報告持續看多黃金，預計到2025年初金價將達到每盎司2900美元，高於先前預測的2700美元，並預計到2025年12月，黃金將上漲約10%，達到每盎司3000美元。

儘管金價維持高檔，中國金飾交易卻熄火，金飾店迎來寒冬。財新指出，在金價飆高和經濟疲弱影響下，中國第三季金飾消費較去年同期大跌34%，較10年平均低36%。今年以來中國金飾需求總量為373噸，年減23%。

以周大福為例，第三季零售額年減21%，中國當地零售額年減19.4%；中國的直營店及加盟店的同店銷售較去年同期分別下滑24.3%、20.3%，短短3個月內關掉145個中國門市。

世界黃金協會中國區CEO王立新表示，當前高金價帶來的資金成本壓力將使行業進入調整期，這將是黃金市場的第四次大規模調整。

中媒估算，若所有金飾店門市能維持5年回本期的存活模式，從2023年的10萬家門市減少20%至2025年8萬家，才有可能實現供需平衡。在可持續營運的模式下（即3年回本期，相當於購物中心租期），門市最佳數量約爲6萬家，意味著將比2023年減少40%。以此推估，大約有4萬家要收攤。

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