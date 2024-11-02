啟用30年沒有遺失任何行李 日本關西國際機場封神

日媒披露，關西國際機場啟用30年來，不曾遺失任何行李。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本關西國際機場今年獲航空服務調查機構Skytrax評選為2024年「最佳行李運送機場」殊榮，日媒還曝光關西國際機場優異的服務品質還包括啟用30年來，不曾遺失任何行李。

《日本時報》報導，日本關西國際機場在啟用30年的時間裡，從未丟失過行李箱、一套高爾夫球桿、嬰兒車或任何其他物品，機場員工謙虛的說，這並不是特別的事。

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負責關西國際機場營運的CKTS公司主管 Tsuyoshi Habuta 說，「我們只是遵循工作流程和規則，做好我們必須做的事情」。雖然沒有經過特殊訓練，但 Habuta 和他的團隊每天處理 3000多件行李，全程一絲不苟。

他強調，「我們小心翼翼地處理行李箱，以避免震動，行李箱把手排列在方便旅客拿取的方向，將易碎物品、嬰兒車、衝浪板和滑雪板直接交​​給旅客」。

他補充說，飛機抵達後15分鐘內，行李就會被放在航站內部的輸送帶上，以最大程度減少旅客等候的壓力。

報導指出，關西機場是日本最繁忙的國際機場之一，今年4月獲英國機場評級機構 SKYTRAX 評為全球最佳行李運送機場。機場聯合執行長魯洛 （Benoit Rulleau） 表示，關西機場的每個人都為此感到自豪。

魯洛指出，在關西這樣的轉機旅客相對較少的機場，要實現行李零遺失紀錄比較容易，但這項成就凸顯機場工作人員「難以置信的奉獻精神」。

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