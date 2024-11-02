倒數3天！彰化福興花21元中千萬發票沒人領 鄉長逢人就說這句話

倒數3天，彰化福興花21元中千萬沒人領，鄉長蔣煙燈逢人就要鄉親「回家找發票」。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕倒數3天！5、6月統一發票開獎，彰化縣開出1張1000萬元特別獎，獎落福興鄉彰水路的全家福利店，幸運兒只花了21元買咖啡就中大獎，由於領獎期限僅到11月5日，至今卻沒人領獎，福興鄉長蔣煙燈今天獲悉後心急如焚，逢人就要對方「趕快回家找發票」，不要錯失當千萬富翁的機會。

今年5、6月期統一發票日前開獎，彰化縣只有福興鄉開出1張1000萬元特別獎，開獎地點是位於福興鄉彰水路上的全家福利店，店家還在店外張貼開出1000萬元特別獎海報，恭賀這名幸運兒。數月來地方都在談論「到底是誰得獎？」甚至還彼此猜測是否為親人或朋友。也有傳言認為是往來工業區上班的外籍移工。

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福興鄉長蔣煙燈說，消費者在全家便利商店福興福利店僅花費21元購買咖啡，就幸運中大獎，很為這位幸運兒開心，但沒想到一直到今天都沒有人出面領獎，令人匪夷所思。

蔣煙燈猜測，可能是幸運兒拿到發票後就隨手丟棄，或者帶回家後隨手一丟就忘了對獎；由於領獎期限到5日，只剩下最後3天，他簡直比得獎者還要緊張，最近只要看到鄉親都會要他們趕快回家把發票找出來對獎，找到發票後趕快去領取，不要和財神爺擦身而過。

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