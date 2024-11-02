貝里斯蝦農好興奮！白蝦出口台灣有譜 喊話「這大國」是未來目標

外交部長林佳龍出訪我國友邦，並於30日指出，備受重視的貝里斯白蝦出口案，經過兩年努力，目前已進入實地查核階段。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外交部長林佳龍10月29日至30日率團訪問友邦貝里斯，外媒披露，台灣將對貝里斯開放海鮮市場，其中白蝦進口取得「重大」進展，對此當地媒體也表示，蝦農對此感到興奮，也指出墨西哥市場將是未來目標。

貝里斯當地媒體《Channel 5 Belize》報導，外貿部長Osmond Martinez至養蝦場實地考察，用於為當地和國際市場生產海鮮的可持續水產養殖技術。

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而當地養蝦場Royal Mayan聞言貝里斯白蝦有機會在2025年初進口台灣時表示興奮，也指出墨西哥市場也被確定為未來貝里斯白蝦進口目標。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，指出台灣將向貝里斯開放白蝦市場，而台貝兩國當局均證實，台灣已向貝里斯生產商開放海鮮市場。

外長林佳龍稱，政府希望對貝里斯開放台灣市場，特別是著名的貝里斯辣椒醬，它在台灣很受歡迎，同時承諾進一步強化台貝關係。

林佳龍補充，兩年來，白蝦的進口取得了「重大」進展，一旦完成審查，將持續打開貿易通道。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）還指出，台灣過去曾是宏都拉斯蝦的主要買家之一，但卡蕬楚（Xiomara Castro）政府於2023年3月與中國建立外交關係後，儘管北京做出承諾，購買量卻很少，價格也比台灣低，使當地蝦農陷入崩潰。

而除台灣之外，墨西哥也是宏都拉斯白蝦主要出口國之一，但是去（2023）年年末，墨西哥洛斯莫奇斯（Los Mochis）第七法院下令禁止宏都拉斯入境。

考慮到宏國已經因與台灣斷交而損失龐大金額，墨西哥裁定對宏國蝦農來說是「致命的打擊」。

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