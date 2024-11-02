晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

昔日王者真的OUT了！輝達取代英特爾納入道瓊工業指數成分股

2024/11/02 09:30

標普道瓊指數公司週五（1日）宣布，輝達（NVIDIA）將取代晶片製造商英特爾（Intel），納入道瓊工業指數中的成分股。（路透資料照）標普道瓊指數公司週五（1日）宣布，輝達（NVIDIA）將取代晶片製造商英特爾（Intel），納入道瓊工業指數中的成分股。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕標普道瓊指數公司週五（1日）宣布，輝達（NVIDIA）將取代晶片製造商英特爾（Intel）納入道瓊工業指數中的成分股，這一變動反映半導體產業的巨大變化，也代表著英特爾這家苦苦掙扎的半導體公司再次遭遇到挫折。

根據《路透》、《CNBC》等報導指出，這項變動將於美國當地時間11月8日生效。

先前9月，因英特爾股價不斷下跌，成為道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）中表現最差的公司，道瓊採價格加權，而英特爾目前是股價最低的成分股，當時就有外媒及分析師表示，英特爾可能會被踢出這項指數。

《CNBC》報導，輝達繼去（2023）年上漲約240%後，今（2024）年迄今已上漲超過180%，投資人紛紛爭相買入這家人工智慧（AI）晶片製造商。

就在輝達股價飆升之際，英特爾股價自今年初以來已下跌一半以上，成為道瓊工業指數中表現最差的公司，且長期以來一直是PC晶片主導製造商的英特爾，在部分地區DIY市場的市佔率也已輸給AMD，在AI方面表現更幾乎沒有任何進展。

根據報導指出，隨著輝達被納入道瓊工業指數，6家市值上兆美元的科技公司，已有4家加入道瓊工業指數，目前還不在該指數的其他兩間科技公司為Alphabet、Meta。

此外，標普道瓊指數公司還宣布，塗料製造商宣威塗料公司宣偉（Sherwin-Williams）也將取代化學巨擘陶氏（Dow），納入道瓊工業指數的30家成分股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財