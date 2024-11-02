昔日王者真的OUT了！輝達取代英特爾納入道瓊工業指數成分股

標普道瓊指數公司週五（1日）宣布，輝達（NVIDIA）將取代晶片製造商英特爾（Intel），納入道瓊工業指數中的成分股。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕標普道瓊指數公司週五（1日）宣布，輝達（NVIDIA）將取代晶片製造商英特爾（Intel）納入道瓊工業指數中的成分股，這一變動反映半導體產業的巨大變化，也代表著英特爾這家苦苦掙扎的半導體公司再次遭遇到挫折。

根據《路透》、《CNBC》等報導指出，這項變動將於美國當地時間11月8日生效。

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先前9月，因英特爾股價不斷下跌，成為道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）中表現最差的公司，道瓊採價格加權，而英特爾目前是股價最低的成分股，當時就有外媒及分析師表示，英特爾可能會被踢出這項指數。

《CNBC》報導，輝達繼去（2023）年上漲約240%後，今（2024）年迄今已上漲超過180%，投資人紛紛爭相買入這家人工智慧（AI）晶片製造商。

就在輝達股價飆升之際，英特爾股價自今年初以來已下跌一半以上，成為道瓊工業指數中表現最差的公司，且長期以來一直是PC晶片主導製造商的英特爾，在部分地區DIY市場的市佔率也已輸給AMD，在AI方面表現更幾乎沒有任何進展。

根據報導指出，隨著輝達被納入道瓊工業指數，6家市值上兆美元的科技公司，已有4家加入道瓊工業指數，目前還不在該指數的其他兩間科技公司為Alphabet、Meta。

此外，標普道瓊指數公司還宣布，塗料製造商宣威塗料公司宣偉（Sherwin-Williams）也將取代化學巨擘陶氏（Dow），納入道瓊工業指數的30家成分股。

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