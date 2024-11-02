伊朗恐「這時」對以色列發動大規模攻擊 國際油價上漲

週五（1日）國際油價上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在新聞報導稱伊朗可能計劃最早在下週二的美國總統大選之前，再次對以色列發動大規模襲擊後，週五（1日）國際油價獲得支撐力上漲，因這將持續挑起兩國之間的報復行動，從而威脅中東的原油流動。

紐約西德州中級原油12月交割價上漲23美分或0.3%，收每桶69.49美元，本週下跌3.2%，但10月份上漲1.6%。

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布蘭特原油12月交割價上漲29美分或0.4%，收每桶73.10美元，本週跌近3.4%，但10月份上漲1.9%。

《Market Watch》報導，週四晚間《Axios》引述自不願具名的兩位以色列消息人士，稱以色列情報部門暗示，伊朗正計劃從伊拉克對以色列發動大規模報復性打擊，最早恐在下週二的美國總統大選之前進行。

Tyche資本顧問公司商品基金經理人查希爾（Tariq Zahir）表示，該消息傳出後，可以預期石油價格會因恐懼而走高，因每當石油供應有中斷的可能，或該地區出現更多動盪時，油價就應該走高。

NBC News週五則報導，伊朗官員稱該國有能力生產核武器，並準備在面臨生存威脅時改變使用核武器的政策。

查希爾認為該地區局勢不會升級，但若真的升級，以色列就會反擊並可能追擊伊朗的油田，除非這樣，否則油價應會走低，因為沙烏地阿拉伯可能增產以重新奪回失去的市佔。

他說：「隨著選舉即將到來，油價短期內應該會保持波動，當然，還要關注中東的任何新活動。」

瑞訊銀行資深分析師Ipek Ozkardeskaya的1份報告指出，地緣政治緊張局勢僅暫時提振原油價格，油價仍主要受市場對需求前景的擔憂和供應充足跡象的影響，使得油價上漲成為空頭加倉的好機會，而一旦緊張局勢緩解，就會引發拋售，且同時也限制了油價的上漲潛力。

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