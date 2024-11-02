美元、美債殖利率走強 黃金小跌

週五（1日）黃金價格小幅下跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美元和美公債殖利率走強的打壓，週五（1日）黃金價格小幅下跌，但美國非農就業報告顯示其經濟體疲軟，促使分析師加大對聯準會（Fed）降息的押注，縮限了金價損失。

現貨黃金下跌0.2%報每盎司2736.28美元；12月交割的黃金期貨價格大致走穩，報每盎司2749.2美元。

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《路透》報導，受颶風和航空航太工廠工人罷工影響，美國10月非農業就業僅增加1.2萬人，為2020年12月以來的最小增幅。

美元抹去早盤跌幅，轉為上漲0.4%，同時基準10年期美國公債殖利率也自早盤跌勢中反彈，這些削弱了不孳息的黃金之投資吸引力。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示，美國大選前面臨太多風險，還有關於伊朗對以色列進行報復性打擊的討論，而糟糕的就業報告應會促使Fed降息。

經濟學家預計，下週Fed降息25個基點的可能性為100%，而非農就業數據公佈前，該可能性為91%。

黃金是對抗經濟和政治不確定性的傳統對沖工具，往往在低利率環境下蓬勃發展，而金價格通常受到美元和實際收益率的影響。

渣打銀行報告指出，當前市場對黃金興趣大增，一大部分是由於即將到來的選舉、Fed降息，以及更廣泛的經濟和地緣政治不確定性。

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