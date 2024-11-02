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美超微陷財務爭議 謝金河：沒有力止血、利空恐尚未出盡

2024/11/02 08:31

謝金河透露曾見過美超微創辦人梁見後（見圖），並希望去參訪位於桃園八德的工廠卻一直遭拒絕。他也提到，美超微股價已經蒸發三分之二，卻一直沒有採取有力的止血行動，看起來利空尚未出盡。（彭博）謝金河透露曾見過美超微創辦人梁見後（見圖），並希望去參訪位於桃園八德的工廠卻一直遭拒絕。他也提到，美超微股價已經蒸發三分之二，卻一直沒有採取有力的止血行動，看起來利空尚未出盡。（彭博）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕安永會計師事務所辭任美超微（Super Micro）的財務審計業務，引發市場對美超微財務爭議的關注，財信傳媒集團董事長謝金河發文指出，最令投資人膽顫心驚的是公司做假帳，並透露曾見過美超微創辦人梁見後，並希望去參訪位於桃園八德的工廠卻一直遭拒絕。他也提到，美超微股價已經蒸發三分之二，卻一直沒有採取有力的止血行動，看起來利空尚未出盡。

謝金河在臉書發文指出，在台灣的資本市場，最令投資人膽顫心驚的是公司做假帳！套一句大家都懂的話就是投資人最怕踩到地雷。在戰場上，踩到地雷會喪命，在股市買到地雷股，也會令人傾家蕩產！

謝金河表示，這次安永和美超微撕破臉，等於公開告訴大家：「這家財務報表，我不簽了！」他認為這有一槍斃命攤牌的味道。這起爭議也使得美超微的股價像雪崩一般垂直落下，從分拆前的1229美元掉到26.05美元。股價快速崩落，只有一個慘字來形容！

謝金河指出，美超微的創辦人梁見後是來自嘉義縣竹崎鄉窮苦的鄉下，因為奮鬥有成成為台灣精典的勵志故事。他表示在2015年前後的矽谷考察行程中，認識到梁的合夥人廖先生，因此也對美商超微有些瞭解。今年梁見後回台也獲北科大頒榮譽博士，後來在喜來登飯店的晚宴上，他也見到梁見後和他的兩個弟弟。

不過謝金河表示，「有了這一面之緣，曾透過很多朋友及管道，希望去參訪位於桃園八德的工廠，照理說，這應該不難，沒想到都遭到拒絕，吃了軟釘子。現在看起來，公司可能有難言之隱」。

謝金河也指出，「在興登堡質疑財報後，Wally廖先生曾來電詢問我的看法，我告訴他，投資人最痛恨的是公司做假帳，最好以誠實為上策，以最嚴格標準，釐清外界質疑！沒想到事情沒有解決，這次安永攤牌，這是最壞的結果！」

謝金河在文末也提到「SMCI股價從122.9跌到26.05美元，市值從719.6億美元到152.5億美元，股價已經蒸發三分之二，公司一直沒有採取有力的止血行動，看起來利空尚未出盡，可惜了！」

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