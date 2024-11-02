10月美新增非農就業僅1.2萬 分析師：非就業市場崩潰訊號

市場預期聯準會下週將降息1碼。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工統計局（BLS）昨公佈，受持續進行的波音罷工行動與颶風侵襲影響，10月新增非農就業1.2萬人，遠低於9月的22.3萬人，以及道瓊預期的10萬人，創2020年12月以來最疲軟數據，不過失業率維持在4.1％，符合預期。這是聯準會（Fed）下週決策前的最後一份重要指標報告，市場預期將降息1碼（0.25個百分點）。

華爾街日報報導，颶風海倫與米爾頓使美國東南部地區數以千計的民眾失業，而波音的罷工使更多人離開工作，新增就業人口的急遽下滑顯示相關干擾的作用高於預期。儘管如此，該下滑可能只是暫時性的，並不影響市場整體動態。失業率仍維持低點，薪資也持續增長。

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數據顯示，10月平均時薪月增0.4％，略高於預期，年增4％，符合預期。每週平均工時穩定維持在34.3小時。

Indeed Hiring Lab經濟學家史塔爾（Cory Stahle）表示，「乍看之下，10月的就業報告顯示美國勞動市場日益脆弱，但表面下，這是一份受天候與勞動干擾而混亂的報告；儘管這些事件的衝擊是真實的，不應被忽略，但它們是暫時的，並非就業市場崩潰的訊號」。

這份就業報告也包含前幾月新增就業的大幅調降。8月下修至新增就業僅7.8萬人，8月則降至22.3萬人，這使8、9兩月的新增就業人口較原先預測的共減少11.2萬人。

在10月就業報告公佈前，2024平均每月新增就業接近20萬人，雖然較去年同期減少6萬人，但招聘步伐仍然穩健。然而近幾月就業市場一些波動引發聯準會的憂心，亦即儘管通膨降溫，但居高不下的利率可能衝擊勞動市場，威脅經濟成長。

聯準會9月採取空前之舉，將基準短期利率一口氣調降兩碼（0.5個百分點），較其通常採取的1碼幅度增加1倍。金融市場預計，聯準會今年剩下的兩次政策會議將各降息1碼，下一次設定利率的聯邦公開市場會議將於7日做出決定。

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