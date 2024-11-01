金融科技飆速 中國信託生成式AI客戶助理、GPT ATM首曝光

中國信託在2024台北國際金融科技展中，展示AI客戶助理。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕過去1年AI技術的突破性發展，在2024台北國際金融科技展充分顯現，中國信託銀行今（1）日首度展示首創透過行動裝置語音指令，即可完成提款的「GPT ATM」，及運用生成式AI提供投資建議的「AI客戶助理」，都可望在克服AI幻覺，符合治理控管等標準後，在明年陸續推出。

2024台北國際金融科技展今（1）日起在世貿一館展出，在全台設置超過7000台自動櫃員機（ATM）的中國信託銀行，在該行ATM已提供的「多國語言文字介面」之餘，進一步對外展示該行首創的「GPT ATM」。

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「GPT ATM」首創語音指令搭配人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技能辨識多種語言，用戶透過行動裝置下達語音指令，AI即可辨識使用的是中、英、印、泰、越、日、韓七國的哪一種語言，並以此種語言，使用行動裝置語音指令完成提款。AI更可根據用戶過往的交易紀錄、地點與時間，提供個人化建議，並推出AI運勢分析。

此外，考量到理專人力趕不上客戶增加的速度，中信銀也研發「AI客戶助理」，運用機器視覺、生成式AI整合資產配置模型開發而成，讓AI可提供民眾理財建議。

中國信託金控資訊最高主管賈景光解釋，這套系統如同「將資深理專的know-how放入AI引擎中」，讓投資人直接透過AI系統，進行理財諮詢，直接從AI系統獲得投資觀點的分析與建議。

賈景光指出，因「GPT ATM」可提供中、英、印、泰、越、日、韓７國語言，「GPT ATM」未來將優先設置在移工使用ATM較多之處，再逐步擴大提供；「AI客戶助理」則將自今年底起，優先讓該行的理專使用，在確認系統運作順暢、不會發生錯誤建議的狀態下，才會開放讓該行投資人，透過手機APP使用，預計明年下半年可望正式推出。

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