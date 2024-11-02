晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

韓媒：三星尋求台積電合作 生產新一代HBM

2024/11/02 07:41

三星終於取得輝達認證，在晶片業務上取得重大進展。（路透）三星終於取得輝達認證，在晶片業務上取得重大進展。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體BusinessKorea報導，三星電子透露其第5代高頻寬記憶體（HBM）HBM3E，將供應給輝達旗艦AI加速器Hopper 系列（H100、H200）。此消息顯示，三星的半導體業務取得重大進展。

三星記憶體事業部副總裁Kim Jae-jun表示，「8疊層與12疊層HBM3E產品已開始量產與銷售，並完成了一個主要客戶的品質驗證重大階段，預料將使第4季銷售擴大」。他沒有透露該客戶身份，但業界分析師指稱是輝達。

報導說，成功通過輝達品質驗證的8疊層HBM3E，即將全面交付，使三星成為輝達先進AI硬體的關鍵供應商。分析師指出，三星打入輝達供應鏈，提供其逐步追趕SK海力士領導地位的機會。

三星也對第6代HBM4產品採取前瞻立場，該產品將是HBM爭霸戰的轉捩點。Kim Jae-jun暗示，可能與晶圓代工對手，包括台積電合作生產新一代HBM。他說，「對於客製化HBM，以滿足客戶需要非常重要，我們計畫在選擇與基礎裸晶（Base Die）生產有關的代工夥伴時，將透過將客戶需求置於優先，來靈活應對」。

基礎裸晶是HBM的核心技術，一名業界圈內人說，「三星放棄自尊，開始與台積電既競爭又合作，顯示三星電子對HBM是如此孤注一擲，甚至到了願意『與敵人共枕』的地步」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財